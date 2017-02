Telekom Slovenije zaznamenal výrazný medziročný pokles zisku aj tržieb

dnes 11:46 -

Štátny slovinský telekomunikačný koncern Telekom Slovenije vlani zaznamenal pokles zisku aj tržieb. Čistý zisk sa medziročne znížil až o 42 % na 39,9 milióna eur, zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi o 3 % na 199,3 milióna eur. Tržby klesli o 4 % na 701,7 milióna eur.

Napriek tomu koncern splnil ciele stanovené na minulý rok. Spoločnosť upozorňuje, že hlavné čísla nie je možné priamo porovnávať s rokom 2015. Vo vlaňajšej bilancii nie sú zohľadnené výsledky macedónskej dcéry One, ktorá v lete 2015 vytvorila spoločný podnik so spoločnosťou Vip, dcérou Telekom Austria. Bez týchto efektov by celkové tržby vzrástli o jedno percento.