Akciové pôžičky: Za koľko by ste predali svoje osobné údaje?

Veľký brat sa pozerá, no stále nevie (a kvôli legislatívnym obmedzeniam by ani nemal vedieť) všetko. Ako sa potom jednoduchou cestou môže banka dozvedieť, či konkrétnemu klientovi bude jej produkt vyhovovať? Dá mu ho otestovať výmenou za informácie o ňom.

Klienta majú prečítaného

Za požičané peniaze treba zaplatiť. Pokiaľ teda nejde o akciovú ponuku, s ktorou dnes prichádzajú banky aj nebankové spoločnosti. Cieľ je rovnaký, získať klienta. Tomu sa neskôr ponúknu ďalšie, no už spoplatnené produkty. Na základe od neho získaných informácií pri kúpe akciového produktu už totiž nie je problém nájsť pre neho ďalšie. Či budú v porovnaní s konkurenčnými výhodnejšie, nie je isté.



Vždy treba mať na pamäti, že klient nikdy nedostane žiadnu službu zadarmo. Finančné inštitúcie sú podnikateľské subjekty s cieľom dosiahnuť zisk. V prípade, že klient za službu klient nezaplatí priamo, veriteľ si príde na svoje nepriamo.





Peniaze sa od klienta, ktorý využil lákavú ponuku, dajú získať rôznym spôsobom. Môže ísť napríklad:

- o poplatky za kúpu iných aj nesúvisiacich produktov,

- o pokuty za neplnenie povinností vyplývajúcich z kúpy akciového produktu,

- o to, že klient neodhadne svoje možnosti a bude nútený ich riešiť cez ďalšie produkty.



Napríklad pri jednej nebankovke je poplatok za predĺženie lehoty splácania o jeden mesiac vo výške až 30 % z výšky pôžičky. Kto nemá na zaplatenie, pristúpi na to vziať si ďalšiu pôžičku. Dostáva sa tým do špirály, z ktorej je veľmi ťažké uniknúť.

Akciové ponuky pôžičiek sú určite pre klienta výhodné. Preto má každý klient nárok iba na jednu akciovú pôžičku. Celková úspora závisí v prvom rade od výšky pôžičky a pri bankách sa pohybuje od 31 do 132 eur.



Kto potrebuje od 350 do 1500 eur a je schopný splatiť dlh v priebehu roka, tak skutočne ušetrí. Celková preplatenosť súčasných pôžičiek je však v porovnaní so situáciou spred pár rokov neraz symbolická. Aj napriek tomu sa akciové produkty oplatia, ale treba si skutočne dávať pozor na to, čo príde po nich.

Zaujal vás úver bez úroku? Koľko tak ušetríte?



Pôžička vo výške 350 eur až 1500 eur, splatnosť 12 mesiacov, bežná úroková sadzba 9,9 %

Mesačná splátka 29,17 – 125 eur namiesto bežných 30,75 - 131,80 eur

Bežná preplatenosť 31 až 132 eur.



Pôžička vo výške 600 – 1000 eur, splatnosť 20 mesiacov, bežná úroková sadzba 6,5 %

Mesačná splátka 30 – 50 eur namiesto bežných 31,74 – 52,89 eur

Bežná preplatenosť 35 -58 eur