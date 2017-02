Musí to byť jeden blok: Merkelová odmieta dvojrýchlostnú Európu

Zdroj: reuters

"Pre mňa to nie je otázka dvoch rýchlostí v rámci eurozóny," povedal Merkelová."Eurozóna musí zostať pokope. A to, na čom sme sa dohodli by sme mali dosiahnuť spoločnými silami vynaloženými všetkými členskými štátmi eurozóny."

Minister financií Wolfgang Schäuble v stredu uviedol, že Grécko bude musieť opustiť eurozónu, ak sa mu nepodarí splniť svoje záväzky výpomocí. "Tlaky na Grécko, aby realizovalo reformy, musia byť udržiavané tak, aby sa stalo konkurencieschopnejšie, inak nemôžu zostať v menovej únii," povedal Schäuble verejnoprávnej televízii ARD.