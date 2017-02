Nositeľná elektronika: Warren Buffett prezradil dôvod prečo investuje aj do rizikovej oblasti

Zdroj: CNBC

Je známe, že Warrenova Berkshire Hathaway v minulosti investovala do spoločností ako je IBM, pred šiestimi rokmi, a vlani aj do Apple. Obe spoločnosti patria do kategórie blue chips, teda sú to prvotriedne, "spoľahlivé" akcie, s ich kúpou sa spája menšie riziko.

Na druhej strane sú wearables, teda nositeľná elektronika a digitálne doplnky, oveľa špekulatívnejšie. Buffett sa napriek tomu rozhodol toto riziko podstúpiť. Richline Group, ktorá sa v rámci Berkshire Hathaway zameriava na šperky, na jar predstavila Ela - Elegant Lifestyle Accessories. Ponúka inteligentné šperky umožňujúce užívateľovi nastaviť si zmenu farby, či vibrácie, ako informáciu o tom, že mu zvoní telefón, alebo prišla textová správa od určitých odosielateľov.





Sektor wearables medziročne rástol iba o 3,1 percenta, v treťom štvrťroku roku 2016, podľa údajov IDC. Jeden z lídrov z oblasti, Fitbit, musel prepustiť 6 percent svojej pracovnej sily (110 osôb) po tom, čo získal softvér a autorské práva od svojho súpera Pebble.

Prečo sa teda Buffett pustil týmto smerom?



Ukázalo sa, že premýšľa o Ela ako rozšírení už existujúceho, dobre zavedeného odvetvia. Odvetvia ​​šperkov a nie technologického biznisu. "Šperky sú po stáročia biznisom, ktorý sa nikam neposunul, takže je to stávka na istotu," cituje jeho slová televízia CNBC. "Pridaním technológie, dokážeme jednoducho aktualizovať niečo, čo každý pozná a miluje, aby to lepšie zodpovedalo našej modernej dobe."

Produktový manažér Richline Group, zodpovedný aj za inovácie, Cliff Ulrich, to vysvetlil takto. "Najskôr sme Ela postavili ako šperkovú firmu, ktorá chápe potreby spotrebiteľov a dopyt maloobchodníkov. Čo chcú zákazníci nosiť a čo si aj kúpia. Obchodníci chcú vytvoriť emocionálne spojenie, či už pôjde o darček, alebo nákup pre vlastné potreby. Teraz dostanete aj bonus. Ak niekto chce mať všetky funkcionality na svete, kúpi si SmartWatch. Ale my sme sa snažili vytvoriť oveľa emocionálnejšie spojenie, ide o viac ako len funkcionalitu."

Ulrich tiež poukázal na to, že podnikanie v oblasti šperkov je veľmi odlišné od toho, ako wearables firmy predávajú svoje produkty. "Ak podnikáte so šperkmi, máte nižší obrat a vyššie marže. Technologické spoločnosti to musia pochopiť, ak sa chcú presadiť v tradičnom šperkovom biznise."