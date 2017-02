SZČO majú termín na zaplatenie odvodov po novom do 8. februára

dnes 11:16 -

Živnostníci, ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) majú povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie v novej výške za január 2017 do 8. februára 2017 so správne uvedeným variabilným a špecifickým symbolom. Inak hrozí, že sa platca môže dostať do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Peter Višváder, hovorca poisťovne: "V tejto súvislosti pripomíname, aby si uvedení poistenci v súvislosti s novými vymeriavacími základmi poistného platnými od januára 2017 nezabudli zmeniť trvalý príkaz v banke. Suma poistného vypočítaná z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 eur je pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2017 vo výške 146,35 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, predstavuje výšku 155,18 eura."

Platcovia môžu využiť aj praktickú pomôcku zverejnenú na webovej stránke Sociálnej poisťovne, tabuľka platenia poistného od 1. januára 2017, ktorá zobrazuje percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia. Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistené SZČO si výšku svojho poistného môžu vypočítať na kalkulačke na informatívny výpočet poistného pre SZČO od 1. januára 2017. DPO sa o výške poistného od 1. januára tohto roka dozvedia aj v kalkulačke na výpočet poistného pre DPO.