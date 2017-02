Najjednoduchší obchod na svete: Stavte proti Francúzsku

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 0:08 -

Jeden z nich čelí obvineniu, že dával svojej manželke obrovské sumy peňazí z verejných prostriedkov, druhý chce zaviesť univerzálny základný príjem v hodnote 440 miliárd eur z toho, že zdaní robotov. Tretí chce, aby krajina opustila euro. A posledný z kandidátov je úplný nováčik, ktorý už dokázal nasľubovať, ako minister financií, skutočne veľa.

Francúzske prezidentské voľby sa rýchlo menia na jednu z najviac nepredvídateľných súťaží posledných rokov. Hlavne ak vezmeme do úvahy prekvapenia akým bolo rozhodnutie Veľkej Británie, aby opustila Európsku úniu, či zvolenie Donalda Trumpa za prezidenta Spojených štátov. Trhy už začali zaznamenávať ťažkosti, v priebehu len niekoľkých týždňov sa zdvojnásobilo rozpätie kreditného spreadu medzi francúzskymi a nemeckými dlhopismi.

Ako sa voľby blížia, je zrejmé, že žiadny z kandidátov nemá dôveryhodný program na oživenie francúzskej ekonomiky. Spread sa tak bude stále len rozširovať. Stávka proti francúzskym štátnym dlhopisom, štvrtému najväčšiemu dlhopisovému trhu po USA, Japonsku a Taliansku, sa teraz považuje za najjednoduchší obchod na svete.

Pri vstupe do nového roka, sa francúzske prezidentské voľby v apríli a máji zdali byť relatívne jednoduché. Mnohí sa prikláňali k názoru, že outsider Emmanuel Macron by sa mohol stať konečným víťazom.





Emmanuel Macron

Tí, čo nesúhlasili, predpokladali, že vodca Národného frontu, Marine Le Penová sa prepracuje do druhého kola, spolu s stredo-pravým republikánskym kandidátom Francoisom Fillonom. A v druhom kole prostý thatcherovský Fillon už ľahko Le Penovú porazí. Zdá sa však, že dnes to už neplatí. Od vtedy sa totiž odohrali tri základné veci.

Po prvé, socialistická strana si zvolila za svojho kandidáta krajne ľavicového Benoîta Hamona, nie centristického Manuela Vallsa, ktorý ešte donedávna zastával funkciu premiéra. Ako vyzerá jeho politika hlavného prúdu? Chce skresať 35-hodinový pracovný týždeň na 32 hodín, a zaviesť univerzálny základný príjem za viac ako 400 miliárd eur. V skutočnosti strana úplne opustila od svojho stredového záujmu, Francúzi by asi potrebovali čokoľvek iné, než 32-hodinový pracovný týždeň.

Benoit Hamon

Ďaší kandidát Fillon, sa musí podrobiť vyšetrovaniu pre údajné neoprávnené vyplácanie vysokých súm svojej waleskej manželke Penelope. Manželka Penelope za sedem rokov zbohatla o 830 tisíc, deti Charles a Marie dostali ako študenti práv v celkovo 84 tisíc. Média ale upozorňujú, že tieto peniaze dostali za nič. Napríklad manželka Penelope dostala viac než sto tisíc eur sťaby konzultantka literárneho časopisu, pre ktorý za dva roky napísala dve recenzie.Francúzska polícia už vo Fillonovej kancelárii zaisťovala dôkazný materiál. Kandidát trvá na tom, že neurobil nič zlé. Či už sa to potvrdí, alebo nie, už mu to poškodilo v prieskumoch verejnej mienky. Bude veľmi náročné pre neho ako reformátora pokračovať v kampani, ak nad ním visia takéto tvrdenia.

Penelope a Francois Fillon

Snáď najvýznamnejším hráčom je Macron, ktorý sa medzi kandidátmi objavil z ničoho nič. Bývalý minister financií si vytvoril svoju vlastnú stranu a svoju kampaň zameral na reformy a obnovy. Rýchlo sa priblížil k Fillonovi, ktorému by mohol vyfúknuť rozhodujúce druhé miesto v prvom kole. Ak by sa mu to podarilo, čo nie je vylúčené podľa prieskumov verejnej mienky, zaistil by si jednoduchú výhru nad Le Penovou.

Takže aký je eventuálny výsledok? Sú to všetko len dohady. Škandálom oslabený Fillon by mohol prehrať s Le Penovou. Radikálny Hamon by mohol získať dostatočnú podporu medzi voličmi, nahnevanými po rokoch stagnácie, rovanko ako Le Penová.

Marine le Penová

Macron by mohol získať vedenie, a zaistiť si prezidentovanie, ale bez programu alebo strany nedokáže efektívne vládnuť. Po pravde povedané, každý z týchto štyroch kandidátov môže vyhrať a môže urobiť čokoľvek, keď bude sedieť v kancelárii prezidenta.Trhy si to už začali všímať. Výnos 10-ročného francúzskeho vládneho dlhopisu už od začiatku mesiaca takmer zdvojnásobil, od 0,5 % do 1 %. Spread voči nemeckým bundom sa dramaticky roztvoril. Dosiahol svoju najširšiu úroveň za posledné tri roky. Investori už začali do výnosu francúzskeho dlhopisu premietať politické riziko, a to je správne.

V skutočnosti tieto spready ešte pravdepodobne porastú. Dvaja z kandidátov by znamenali katastrofu pre ekonomiku. Le Penová predstavuje hrozbu v štýle trumpovho protekcionizmu, pohrozila opustením eura, ale bez jasného plánu ako to urobiť. Hamonove sľuby ohľadom výdavkov sú nereálne, hlavne ak ich chce pokryť iba daňou z robotov.

Fillon a Macron sú oveľa dôveryhodnejší - ale len do určitej miery. Francúzsko je absolútne nepripravené na sľúbené škrty Fillona v štátnych výdavkoch. To posledné, čo dnes Francúzsko potrebuje, je prezident, ktorý dokríva do úradu so slabým mandátom, a potom strávi nasledujúcich päť rokov tým, že sa bude brániť stíhaniu.

Macron môže byť najmladší a najčerstvejší kandidát, už čoskoro sa môže stať favoritom trhov a veľkých podnikov. Ale jeho politika je natoľko vágna, že bude mať len slabú predstavu o tom, čo má robiť v Elyzejskom paláci. Na poste ministra financií sa ukázal ako dobrý spíker, ale v skutočnosti dosiahol z toho, čo povedal, len veľmi málo. Deregulácia autobusových liniek bola jedným z jeho mála výraznejších úspechov. Nestačí byť presvedčený, že viac autobusov je v skutočnosti odpoveďou na problémy krajiny.

Faktom zostáva, že Francúzsko stratilo konkurencieschopnosť od chvíle, kedy prijalo spoločnú menu. V roku 2000 jeho podiel na vývoze tovarom a službami v eurozóne bol 17 %, v roku 2016 to bol pokles na 13,4 % a v rokoch 2015 a 2016 ďalšie straty o 0,2 % z podielu na trhu.

Tamojšej ekonomike sa do dnes nepodarilo obnoviť na predkrízovú úroveň. Nezamestnanosť zostáva blízko 10 %, čo je jedna z najvyšších v rozvinutom svete. Mierne zrýchlenie rastu v poslednom štvrťroku vyzerá ako skromné ​​cyklické, zatiaľ čo dlhodobé trendy ukazujú smerom dole.

Po Brexite a Trumpovom víťazstve trhy čakajú, že vo Francúzsku hladko zíťazí skúsený kandidát zastupujúci hlavný prúd. Ale dnes je na to len malá šanca, že sa očakávania naplnia. Do mája bude teda stávka proti Francúzsku na dlhopisovom trhu tým najjednoduchším obchodom na svete, pretože výsledok vyzerá chaotickejšie než inokedy.