Euro funguje ako tichá nemecká marka, dohoda TTIP je mŕtva

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa proti slovám poradcu Petera Navarra ohradila. Dohoda s názvom Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo (TTIP) mala odstrániť niektoré zostávajúce prekážky v obchodných vzťahoch medzi EÚ a USA.

Navarro, ktorého Trump menoval do čela Národnej rady pre obchod pri Bielom dome, denníku Financial Times povedal, že Nemecko využíva silne podhodnotené euro, aby získalo konkurenčné výhody voči USA, ale aj proti zvyšku Európskej únie. Euro podľa neho funguje ako "tichá nemecká marka". Merkelová poprela, že by Nemecko akokoľvek ovplyvňovalo Európsku centrálnu banku (ECB), ktorej krajne uvoľnená menová politika stojí podľa analytikov za dlhodobo slabým kurzom eura. "Správanie ECB nemôžeme ovplyvniť. V dôsledku toho nemôžeme ani nechceme zmeniť situáciu, aká je (čo sa týka kurzu eura)," povedala Merkelová počas návštevy Švédska.

Navarro poukázal na sústavne vysoké štrukturálne prebytky Nemecka v jeho bilancii obchodnej a platobnej výmeny. Podľa hovorkyne nemeckého ministerstva financií nie je fér poukazovať na vysokej nemeckej obchodnej a platobnej prebytky, pretože Nemecko je len jedna z 19 krajín eurozóny. Podľa nej by okrem toho mali rastúce ceny ropy vplyv nízkeho kurzu eura zmierniť, takže nemeckej prebytky by mali tento rok klesnúť.

Nemecký ekonomický inštitút Ifo tento týždeň predpovedal, že prebytok bilancie bežného účtu Nemecka, ktorý je najširším ukazovateľom obchodnej výmeny krajiny so svetom, sa vlani vyšplhal na rekordných 297 miliárd dolárov. Nemecko by tak zrejme predstihlo Čínu a malo najvyšší prebytok bežného účtu na svete. Najväčší deficit budú mať naopak podľa odhadov Ifo za minulý rok Spojené štáty.

Kurz eura v reakcii na Navarrove slová voči doláru vzrástol na osemtýždňové maximum nad 1,08 USD a ešte viac sa vzdialil štrnásťročnému minimu 1,0339 USD zo začiatku januára. Euro za posledné tri roky stratilo asi štvrtinu hodnoty.



Prečo však vlastne euro posilňuje, keď Trumpovi ľudia hrozia eurozóne, že si posvietia na jej lacný dovoz? Reakcia mexického pesa na Trumpove ochranárske výroky bola predsa presne opačná.

Celá vec s podhodnoteným eurodolárom je ďaleko zložitejšia a okrem iného v sebe zahŕňa aj politiku Fedu, čo jeho dnešnému zasadnutiu dáva novú dimenziu, vysvetľujú analytici ČSOB. Ak bude totiž Trump chcieť lacný dolár, tak sa nemusí spoliehať len na svoje tweety či verbálne intervencie. Posty dvoch guvernérov zo siedmich, ktorí sedia na čele Fedu (výboru FOMC), sú obsadené a ak bude chcieť nový prezident vychýliť vedenie americkej centrálnej banky v prospech slabšieho dolára, môže to urobiť relatívne rýchlo. A to je o čo tu ide - teda či politika relatívne stabilného a silného dolára bude spochybnená nielen na úrovní Bieleho domu, ale samotného Fedu. To je však záležitosť nasledujúcich týždňov či skôr mesiacov.



Zástancovia TTIP tvrdia, že dohoda obom stranám prinesie zrýchlenie hospodárskeho rastu. Podľa odporcov ale dá väčšiu moc nadnárodným spoločnostiam a povedie k zhoršeniu potravinárskych, ekologických i pracovných noriem. Na protest proti dohode sa už uskutočnila séria demonštrácií po celej Európe. V auguste vtedajší nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Sigmar Gabriel povedal, že rozhovory v podstate skrachovali, len si to nikto nechce priznať.

Trump už minulý týždeň podpísal exekutívny príkaz o odchode Spojených štátov z Transpacifického partnerstva (TPP). Túto obchodnú dohodu 12 tichomorských krajín uzavrela pred rokom vláda Baracka Obamu, Kongres USA dokument ale ešte neratifikoval.