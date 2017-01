Čoraz drahšia zdravotná starostlivosť: Musíme platiť za nové technológie, chce to novú politiku

Zdroj: oecd-ilibrary.org

Nové technológie vstupujú do zdravotníctva takou rýchlosťou ako nikdy predtým. Diaľkovo ovládané roboty, genomika, kmeňové bunky, umelá inteligencia sa stávajú štandardnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Dnes už nikoho neprekvapí využitie 3D tlačiarní na "výrobu" a vypestovanie náhradných orgánov pre transplantácie.

Technologický rozmach však vedie nielen k objaveniu doteraz netušených možností v medicíne, ale predstavuje aj výzvu pre účastníkov verejných zdravotníckych systémov, vrátane tvorcov zdravotníckej politiky, regulátory, poisťovne, lekára a v neposlednom rade aj pacientov.

"Technológie sú pre zdravotníctvo prínosné vtedy, keď z nich plynúce zdravotnícke benefity prevýšia ich nákladnosť," píše sa v správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. To sa ale vraj často nedeje, keďže náklady zdravotnej starostlivosti v posledných dvadsiatich rokoch raketovo rastú, zatiaľ čo jej dostupnosť sa zásadne nezvyšuje. Vlády jednotlivých krajín by preto mali vážne uvažovať o tom, ako si s týmto stavom poradia.

Problémom sú napríklad vstupné ceny život zachraňujúcich liekov, najmä na rakovinu. Tá je vďaka tomu v Spojených štátoch dnes štyrikrát nákladnejšia ako pred osemnástimi rokmi. Zatiaľ čo v roku 1995 predstavovali náklady na liečbu, ktorá život pacienta predĺžila o jeden rok, okolo 50 tisíc dolárov, v roku 2013 to už bolo viac ako 200 tisíc. A to aj po odpočítaní vplyvu inflácie.





Platcovia zdravotnej starostlivosti sa tiež stále častejšie stretávajú s tým, že financujú vysoko nákladnú starostlivosť pre veľmi úzky kruh obyvateľov. Pritom by nové technológie mali starostlivosť sprístupňovať stále väčšiemu množstvu ľudí vďaka zefektívňovaniu a zlacňovaniu. Na druhej strane nové lieky proti hepatitíde sú veľmi účinné a súčasne pomerne lacné a tým dlhodobo cielia širokú časť populácie. Lenže práve preto, že sú takto využívané, výrazne zaťažujú verejné rozpočty, čo vytláča iné druhy liekov.

"Výdavky na nové technológie musia reflektovať skutočné prínosy vrátane ich porovnania s alternatívnymi liečebnými postupmi," píšu autori štúdie OECD. Platcovia musia byť vraj tiež vybavení možnosťami, ako ovplyvňovať ceny liekov a liečby a musí im byť umožnené neplatiť za využitie technológií, ktoré majú len malú alebo vôbec žiadnu účinnosť.

"Rokovacie pozície medzi platcami zdravotnej starostlivosti a výrobcami liekov, zdravotníckych zariadení a pomôcok musia byť vyvážené," ​​dodáva OECD. To sa dá dosiahnuť väčšou transparentnosťou systému, spoluprácou medzi jednotlivými platcami alebo dokonca za pomoci spolupráce medzi jednotlivými štátmi. Príkladom môže byť Taliansko či Veľká Británia, alebo iniciatíva, do ktorej sú zapojené niektoré európske a latinskoamerické krajiny.

Okrem rastúcich nákladov na zdravotnú starostlivosť správa OECD upozorňuje tiež na rad ďalších bodov, ktoré by mali vlády jednotlivých krajín reflektovať. Ide najmä o investície do výskumu liečby takzvaných "zabudnutých" chorôb ako HIV / AIDS alebo tuberkulóza, boj proti odolnosti baktérií ale aj o zameranie sa na výskum demencie. Tieto oblasti sú z hľadiska zisku menej zaujímavé, a tak OECD odporúča zaviesť stimuly súkromným investorom, ktorí budú výskum a vývoj v týchto oblastiach financovať.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v neposlednom rade predkladá celý rad odporúčaní pre vlády a politiky členských krajín. Ide napríklad o podporu investícií do biotechnologického výskumu a prípravy zdravotníctva na príchod nových technológií. Vlády by podľa OECD mali tiež zaviesť regulácie vstupu technológií do zdravotníctva s ohľadom na to, aby plnili hlavný účel, kvôli ktorému sú vyvíjané - teda zefektívniť, zlacniť a sprístupniť zdravotnú starostlivosť stále väčšiemu množstvu ľudí.

S tým ide ruka v ruke zavedenie systému hodnotenia toho, ako sú technológie v zdravotníctve využívané. Jednou z kľúčových úloh pre politikov a regulátorov je zrýchlenie prístupu k novým objavom v medicíne. V súčasnosti totiž vývoj nových liekov aj zariadení naráža na prílišné byrokratické prekážky, čím sa nové možnosti liečby k pacientom dostanú neskoro alebo vôbec.