Libra voči doláru klesla najnižšie od októbra

dnes 17:46 -

Britská libra v pondelok oproti doláru oslabila na najnižšiu úroveň od októbra minulého roka. Išlo o reakciu na správy, že premiérka Theresa Mayová sa chystá nasmerovať krajinu na cestu jasného zrušenia zväzkov s Európskou úniou. "Čoraz viac to vyzerá tak, že na obzore je "tvrdý" brexit a trhy na to reagujú," povedal Neil Wilson, analytik spoločnosti ETX Capital. "Teraz musíme predpokladať, že Mayová uprednostní kontrolu imigrácie a cenou, ktorú treba zaplatiť, bude odchod z jednotného trhu. To by mohlo libru poslať v nadchádzajúcich týždňoch oveľa nižšie, snáď smerom k úrovni 1,10 USD/GBP,"

Libra oproti doláru oslabila pod hranicu 1,2 USD/GBP, ale neskôr sa zotavila na 1,2061 USD/GBP. Stále však bola nižšie v porovnaní s predošlým obchodovacím dňom, počas ktorého uzavrela na úrovni 1,2183 USD/GBP. Spoločná európska mena oproti doláru tiež klesla, a to na 1,0602 USD/EUR z hodnoty 1,0643 USD/EUR. Dolár však oslabil voči japonskému jenu na 114,03 JPY/USD z úrovne 114,58 JPY/USD.