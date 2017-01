Rast ekonomiky eurozóny by sa mal trochu zrýchliť

dnes 12:16 -

Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v záverečnom kvartáli vlaňajška podľa odhadu vzrástol o 0,4 percenta a očakáva sa, že rovnakým tempom bude posilňovať aj v prvom polroku 2017. Vyplýva to z kvartálnej prognózy, ktorú spoločne vypracovali mníchovský inštitút Ifo, francúzsky štatistický úrad INSEE a taliansky štatistický úrad ISTAT. V treťom štvrťroku sa hospodárstvo Európskej menovej únie zväčšilo o 0,3 percenta. Motorom ekonomickej aktivity eurozóny v prvom polroku tohto roka by mal byť stabilný rast súkromnej spotreby a verejných výdavkov.

V správe o prognóze vývoja ekonomiky eurozóny, ktorú agentúre SITA poskytol inštitút Ifo, sa ďalej konštatuje, že napriek vzostupu inflácie by priaznivé podmienky na trhu práce a rastúce nominálne mzdy mali podporiť disponibilné príjmy. Okrem toho by sa mierne mali zväčšiť investície vzhľadom na trvalo dobré podmienky financovania. Zároveň by zotavovanie globálneho hospodárstva, a to vyspelých aj nových trhových ekonomík, malo podporiť zahraničný dopyt.

Predikcia ráta s tým, že inflácia v eurozóne podľa harmonizovaného indexu Európskej únie (HICP) v prvom polroku tohto roka stúpne na úroveň 1,5 percenta z odhadovaných 0,7 percenta v záverečnom kvartáli minulého roka. Ide o výsledok toho, že sa stabilizovali ceny energií. Naďalej však pretrváva politická neistota v súvislosti s tým, že budúce kroky novej americkej vlády sú nejasné a otázna zostáva aj realizácia brexitu.