Fundamentálna forma nerovnosti: Prečo je tak málo miliardárok?

Zdroj: NY Times

Foto: SITA/AP;YT/schuster Books;thinkstock

dnes 0:33 -

Ženy v USA tvoria iba 16 % z 1 % najbohatších ľudí a počas posledného desaťročia sa na tom veľa nezmenilo.

Gabriel Zucman z University of California tvrdí, že "čím viac sa pohybujeme smerom k ľuďom s najvyššími príjmami, tým menej žien nachádzame". To podľa neho ukazuje, že tu existuje "fundamentálna forma nerovnosti".



Prevažne pánskym klubom je aj svet miliardárov a milionárov. Počet miliardárok navyše v porovnaní s počtom miliardárov rastie len polovičným tempom a počet dolárových milionárok vo svete dokonca stagnuje, zatiaľ čo v prípade mužov tento počet rastie. Zdá sa teda, že "diamantový strop" je každým rokom tvrdší a podľa Zucmana sme stále veľmi vzdialení tomu, aby muži a ženy boli v tejto oblasti rovní.



Tento vývoj sa tiež líši od zmien u nižších príjmových skupín, kde dochádza k oveľa rýchlejšiemu rastu príjmov u žien. Podľa spoločnosti Wealth-X by pozícia žien medzi najbohatšími ľuďmi bola ešte horšia, ak by sme nebrali do úvahy zdedené bohatstvo. Na svete totiž existuje celkom 294 dolárových miliardárok a iba 49 z nich si svoje bohatstvo zarobilo samo. Zvyšok ho úplne alebo z veľkej časti získal práve dedičstvom.

Čo je príčinou toho, že na vrchole pyramídy bohatstva nachádzame tak málo žien?



Zakladateľka spoločnosti Little Pim Julia Pimsleurová tvrdí, že príčinou je diskriminácia. Diskriminácia žien v oblasti vrcholového manažmentu a rizikového kapitálu.







"Nedomnievam sa, že by sa muži aktívne snažili o diskrimináciu žien a mnohí z nich by vo vedení spoločností radi videli viac žien. V systéme ale určitá diskriminácia stále existuje." Ženám, ktoré sa chcú dostať na vrchol pyramídy Pimsleurová odporúča, aby z toho urobili svoju prioritu. Podľa nej nie je pravda, že ženy po bohatstve netúžia tak ako muži. K tomu však chcú aj slobodu, flexibilitu a venovať sa činnosti, ktorá má skutočne zmysel.

Nie všetky pokusy sú úspešné. V Spojených štátoch je napríklad veľmi známy prípad miliardárky Elizabeth Holmesovej. Tá založila spoločnosť Theranos, ktorá sa zameriava na zdravotnícke služby. Po podozreniach z podvodov dnes jej spoločnosť čelí vážnym problémom a čisté bohatstvo Holmesovej sa z 4,5 miliardy dolárov prepadlo k nule.







V USA je teraz najbohatšou ženou Diane Hendricksová, ktorá založila stavebnú spoločnosť ABC Supply. Jej majetok podľa odhadov dosahuje 4,9 miliardy dolárov. Na druhom mieste figuruje Oprah Winfrey s 3,1 miliardy dolárov.