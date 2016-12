Vláda má podľa stavbárov plánovať výstavbu diaľnic

dnes 9:01 -

Štyri pätiny oslovených riaditeľov stavebných spoločností si myslia, že vláda by mala vypracovať záväzný harmonogram výstavby diaľnic, ktorý by priniesol väčšiu istotu pravidelných investícií. Veľké stavebné firmy s týmto návrhom súhlasia úplne. Vyplýva to z najnovšej analýzy slovenského stavebníctva za štvrtý kvartál spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

Kapacity slovenských stavebných spoločností boli počas aktuálneho prieskumu, teda v novembri a decembri, zaplnené v priemere na 87 percent. Oproti minulej kvartálnej analýze slovenského stavebníctva z augusta ide o pokles vyťaženosti firiem o štyri percentuálne body. Horšie si viedli iba spoločnosti zamerané na inžinierske stavby, ktoré vykazovali využitie svojich kapacít na 84 percent.

Riaditeľ spoločnosti Hochtief SK, s. r. o., Miroslav Beka informoval, že stav zamestnancov bol z minulých období nastavený veľmi opatrne, takže teraz majú kapacity využité na sto percent. "Ukončením niektorých projektov nám časť výrobnej odbornej kapacity ostáva nepokrytá, ale pre ďalšie sortimenty predpokladáme prijímanie nových zamestnancov na realizáciu novozískaných projektov v roku 2017," povedal Beka.

Spoločnosť Hant BA, a. s., má vyťažené kapacity zhruba na 90 - 95 %. "Zámerne neuvádzam vyššie číslo, lebo stále sa môže objaviť zákazník, pre ktorého tie kapacity zväčšiť dokážeme," uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Erik Ivaničko. Stavbári získavajú 61 % zákaziek od svojich stálych zákazníkov a v prípade inžinierskych spoločností je tento podiel 73 %.

Pre rovnomerný vývoj slovenského stavebníctva by podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Váhostav - SK, a. s., Mariána Moravčíka bolo vhodné, aby štát, ako najväčší investor v tejto oblasti, mal pravidelne pripravený zásobník projektov, ktoré by súťažil. "Uvítali by sme, ak by vznikol záväzný harmonogram spolu s finančným krytím pre veľké stavebné projekty. Dnes je totiž bežné, že sú obdobia, kedy štát naraz súťaží viacero projektov, a potom zase obdobia, kedy stavebné firmy nemajú možnosť uchádzať sa o veľké zákazky," uviedol Moravčík.

Rovnako dôležité je podľa šéfa Váhostavu, aby na obsadenie odborných miest nemal vplyv výsledok volieb a aby boli na tieto pozície vybraní odborníci bez politického vplyvu. Stáva sa totiž, že na vyslovene odborné miesta sú dosadení politickí nominanti a tí sa potom menia so zmenou politickej strany. Zároveň s touto zmenou sa upravujú a vyberajú priority v danej oblasti stavebníctva.

"Považujeme za dôležité, aby sa štát viac zamyslel nad skutočnosťou, akým spôsobom bude podporovať domáce stavebné spoločnosti reálne zamestnávajúce ľudí. A to preto, aby sa nestávalo, že zahraničná stavebná spoločnosť s 50 zamestnancami vyhrá zákazku za 100 mil. eur. V praxi sa potom obchoduje dvakrát - v prvom kole štát a v druhom kole zahraničná "stavebná" spoločnosť, ktorá ale nemá vlastné kapacity," upozornil Moravčík.