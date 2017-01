Nadišiel čas na diétu, aj finančnú

Zdroj: A Wealth of Common Sense

Pre financie aj zdravé stravovanie platí zhruba to isté.



Pri financiách je základ minúť menej, než čo dokážete zarobiť. Nemali by ste žiť nad svoje pomery, pomôže sledovanie rodinného rozpočtu. Mali by ste začať čo najskôr a pravidelne investovať a sporiť. Nie príliš sa zadlžovať.



Ak ide o vaše zdravie, odborníci odporúčajú pravidelné cvičenie, menšie porcie jedla, a pokiaľ možno čo najmenej sladkostí. Pokračovať by sa dalo aj ďalej, ale tak ako v stravovaní aj vo financiách platí jedna základná myšlienka. Jedna vec je vedieť, čo je dobré, a druhá to aj v skutočnosti robiť. Keby poznanie stačilo k zmene návykov, asi by sme boli všetci bohatí a mali dokonalú postavu.

James Montier vo svojej knihe The Little Book of Behavioral Investing uvádza niekoľko dobrých príkladov, ako sa naša prirodzenosť a zlé návyky podieľajú na tom, že stále opakujeme rovnaké chyby. Hoci o nich dobre vieme. Svet financií porovnáva práve so životosprávou, pričom za príklad dáva sám seba.

"Každý, kto ma pozná, môže potvrdiť, že mám nadváhu (aj keď ja radšej preferujem to, že nie som na svoju váhu dosť vysoký). V skutočnosti som podľa body mass indexu na hrane medzi nadváhou a obezitou. Viem, ako tento problém vyriešiť . Mal by som skrátka menej jesť. Je to ale strašne zložité. Takže aj keď viem, ako to zmeniť, nechcem to zmeniť, moje znalosti sa teda neprejavia na zmene môjho správania sa. Túto informáciu radšej zaradím do kategórie vecí, ktoré viem, ale rozhodol som sa ich ignorovať", píše Montier vo svojej knihe.

S niečím podobným má vlastnú skúsenosť prakticky každý. Ale ak samotná informácia nevedie k zmene správania sa, čo k nej povedie?







V roku 2008 odborník na výživu Brian Wansink v rámci štúdie stravovacích návykov ľudí v čínskych rýchlych občerstveniach prišiel na niekoľko zaujímavých rozdielností v správaní sa rôznych skupín ľudí.

Tí štíhlejší napríklad jedli paličkami, nie príborom.

Výberu jedla venovali viac času.

Používali menšie taniere.

Sadali si ďalej od bufetu a sadali si chrbtom.

Majiteľ reštaurácií potom vymenil vo svojich reštauráciách príbory za paličky, zaviedol menšie taniere a umiestnil ich tak, aby museli všetci zákazníci prejsť okolo celej ponuky jedál. Podľa Wansinka sa náklady na jednu reštauráciu znížili o desiatky tisíc dolárov.

Výsledky štúdie samozrejme nemožno aplikovať všeobecne. Ide však o to, že ľudia niekedy potrebujú usmerniť svoje návyky. Platí to ako pre jedlo, tak pre financie. V oboch prípadoch jednoducho máme veľa možností, ako robiť správne rozhodnutia, ale potrebujeme si vybudovať a zvyknúť si na určité pravidlá.

Brian Wansink vo svojej knihe Mindless Eating: Why We Eat More Than We Think prišiel s niekoľkými štatistickými zaujímavosťami z oblasti jedla a stravovania.

Denne urobíme priemerne 200 rozhodnutí týkajúcich sa jedla.

Asi 95 % ľudí, ktorí stratili na váhe vďaka diéte, neskôr opäť pribralo.

Pokiaľ jeme v spoločnosti inej osoby, priemerne skonzumujeme o 35 % viac, než zvyčajne.

V skupine siedmich, alebo viac ľudí, zjeme takmer dvojnásobok (+96 %).

V spoločnosti štyroch ľudí do seba dostaneme o 75 % viac kalórií ako obvykle a máme tendenciu napodobňovať rýchlosť konzumácie a množstvo jedla, ktoré vidíme u ostatných.

Dajú sa tieto poznatky nejako využiť vo svete financií a investovania?



Vo všeobecnosti platí, že zlozvykov sa len ťažko zbavujeme. Niekto sa narodí s lepšími dispozíciami a môže v stravovaní viac zhrešiť, iný musí na svojom tele a zdraví viac popracovať. Niekedy však ani to nepomôže. Preto musíme mať systém. Plán. Presný rozvrh. Myslieť dopredu. V mnohých prípadoch musíme mať vopred pripravené scenáre z reálneho života, ktoré nám naznačia, čo a kedy urobiť, aby sme sa mohli vybrať vlastnou cestou. Zmena správania si vyžaduje oveľa viac než len počiatočnú informáciu.