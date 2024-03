Saudská Arábia chystá obrovský fond na investície do umelej inteligencie

Foto: pexels.com/ThisIsEngineering

Vláda Saudskej Arábie chystá obrovský fond zameraný na investície do umelej inteligencie (AI), vložiť chce doň asi 40 miliárd dolárov. S odvolaním sa na informované zdroje to napísal americký list The New York Times (NYT) a neskôr to potvrdili aj zdroje televízie CNBC. Saudská Arábia sa snaží svoju ekonomiku zbaviť závislosti od príjmov z predaja ropy a viac ju diverzifikovať.

Newyorský list v utorok s odvolaním sa na tri svoje zdroje napísal, že zástupcovia saudskoarabského Verejného investičného fondu (PIF) rokovali v minulých týždňoch o potenciálnom partnerstve s americkou spoločnosťou rizikového kapitálu Andreessen Horowitz a s ďalšími finančníkmi.

O zámere sa podľa zdrojov CNBC rokuje už niekoľko mesiacov. Saudskoarabský štátny investičný fond PIF patrí k najväčším svojho druhu na svete, v správe má zhruba 925 miliárd dolárov a Saudská Arábia jeho prostredníctvom realizuje svoje investičné plány vo svete. Andreessen Horowitz je jednou z najväčších spoločností rizikového kapitálu v kalifornskom Silicon Valley, v správe má investície zhruba za 35 miliárd dolárov.

Andreessen Horowitz a správca PIF Jásir ar-Rumajján podľa NYT rokovali o možnosti, že by si americká firma zriadila kanceláriu v Rijáde. Predstavitelia PIF sa zaoberali aj otázkou, akú úlohu by mohol zohrávať Andreessen Horowitz a ako by takýto fond fungoval. Plány sa však ešte môžu zmeniť.

Podpora novovznikutých firiem

Investícií do sadovského fondu pre umelú inteligenciu by sa mohli zúčastniť aj ďalší investori zo sektora rizikového kapitálu. Fond by mal začať fungovať v druhej polovici tohto roka. Zástupcovia Saudskej Arábie potenciálnym partnerom naznačili, že krajina má záujem podporovať rôzne technologické start-upy spojené s umelou inteligenciou, vrátane výrobcov čipov a rozsiahlych dátových centier, napísal NYT.

Ar-Rumajján vo februári predstavil sadské kráľovstvo ako potenciálne centrum pre aktivity umelej inteligencie mimo USA. Odkazoval pritom na energetické zdroje a finančnú kapacitu, ktorú Saudská Arábia disponuje. Kráľovstvo má podľa neho „politickú vôľu“ projekty AI realizovať a tiež dostatok finančných prostriedkov, ktoré by mohlo vynaložiť na rozvoj tejto technológie.

PIF hľadá vhodné investičné príležitosti po celom svete a je pilierom iniciatívy nazvanej Vízia 2030, ktorú presadil korunný princ Muhammad bin Salmán. Miliardy dolárov už fond investoval do nákupu podielov vo významných firmách s medzinárodnou pôsobnosťou, ako je Uber, Bank of America, Citigroup, SoftBank či Blackstone.

Andreessen Horowitz už podporil niekoľko úspešných firiem, vrátane Airbnb, Coinbasa, Facebook a Slack. V portfóliu má takmer 100 start-upov, ktoré sa venujú umelej inteligencii. „Hrozba, že nebudeme razantne usilovať o globálnu dominanciu AI,… je značná,“ napísal vlani v júni na blogu firmy jej spoluzakladateľ Marc Andreessen.