Eurokomisia navrhla zvýšenie ciel na dovoz obilnín z Ruska a Bieloruska

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Pixabay

Európska komisia (EK) v piatok navrhla zvýšenie ciel na dovoz obilnín, olejnatých semien a odvodených produktov – výrobkov z obilia z Ruska a Bieloruska do Európskej únie (EÚ). Týka sa to aj pšenice, kukurice a slnečnicovej múčky. O vzťahoch s Ruskom v piatok rokovali aj lídri členských krajín EÚ na samite v Bruseli.

Komisia spresnila, že tieto clá, dostatočne vysoké na to, aby potlačili dovoz ruských a bieloruských agrovýrobkov do EÚ, neovplyvnia ich vývoz do tretích krajín.

Cieľom zvýšenia ciel je zabrániť destabilizácii jednotného trhu prostredníctvom akéhokoľvek významného presmerovania ruských obilných produktov do EÚ. Takéto obavy už vyjadrila poľnohospodárska komunita v EÚ, podľa ktorej Rusko ako popredný svetový vývozca obilia môže využívať vývoz potravín ako geopolitický nástroj.

Zároveň je to cieľ bojovať proti ruskému vývozu nezákonne privlastneného obilia vypestovaného na Ukrajine, ktoré už nezákonne vyviezli na trh EÚ s označením „ruské“. Komisiou navrhnuté clá zabezpečia, že tento spôsob nezákonného vývozu už nebude ziskový.

Európska únia chce zabrániť Rusku využívať tieto financie do vojny na Ukrajine

EÚ chce zabrániť Rusku aj vo využívaní príjmov z vývozu agrokomodít do EÚ na financovanie svojej útočnej vojny proti Ukrajine. Rusko v roku 2023 vyviezlo do EÚ takéto produkty v hodnote približne 1,3 miliardy eur.

Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že návrh na uvalenie ciel na ruské dovozy agrokomodít má zmierniť rastúce riziko pre európske trhy a farmárov a zníži schopnosť Ruska využívať EÚ v prospech svojej vojnovej mašinérie.

„Dodržiavame tak aj náš záväzok zachovať globálnu potravinovú bezpečnosť, najmä pre rozvojové krajiny a zároveň zachovávame našu podporu Ukrajine,“ uviedla šéfka eurokomisie.

Zvýšené clá by sa vzťahovali aj na Bielorusko vzhľadom na jeho úzke politické a ekonomické väzby s Ruskom. Zahrnutím Bieloruska do nového opatrenia Únia zabráni Moskve vo využívaní Bieloruska na obchádzanie nových ciel a smerovanie svojho tovaru na trh EÚ.

Komisia spresnila, že tento návrh nemá vplyv na tranzit obilnín, olejnatých semien a odvodených produktov z Ruska a Bieloruska do tretích krajín. Clá teda neohrozia potravinovú bezpečnosť vo svete, najmä pokiaľ ide o rozvojové krajiny. Návrh EK musia posúdiť ministri členských krajín (Rada EÚ), po čom sa nové tarify začnú okamžite uplatňovať.

Na dovoz ruského obilia do EÚ sa uplynulý štvrtok lídrom EÚ na samite posťažoval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vo svojom videopríhovore upozornil, že kým európski farmári ukrajinské obilie vyhadzujú na cesty a železničné trate, agroprodukty z Ruska a Bieloruska nepodliehajú colným a obchodným obmedzeniam eurobloku.