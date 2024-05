Väčšie oživenie trhu s bytmi sa očakáva až so zlacnením hypoték

Foto: pexels.com/Sharath G.

Nálada na realitnom trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami postupne ožíva, avšak väčšie oživenie by mohlo prísť až so zlacnením hypoték. Výraznejší dopyt je v poslednom období po nájomnom bývaní, ktoré sa stáva finančne dostupnejšou alternatívou ku kúpe bytu. Zhodnotili aktuálny vývoj na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami realitní odborníci. „Po ochladení realitného trhu na jeseň 2022 vidíme v posledných mesiacoch zotavovanie. Odráža to aj Realitný barometer Realitnej únie SR, ktorý mesačne monitoruje ceny bytov v krajských mestách. Na konci apríla už piaty raz za sebou skončil v pluse, keď dosiahol hodnotu 2689 eur/m2,“ priblížil situáciu na trhu analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.

Doplnil, že hodnota Realitného barometra sa za prvé štyri mesiace tohto roka zvýšila len o 2,3 %, čo je rast, aký bol bežne vidieť v rokoch 2021 či 2022 za jeden mesiac. Kubrický preto aktuálne realitný boom neočakáva. „Nálada na trhu sa však postupne zlepšuje a kto chce kúpiť už nevyčkáva a chodí na obhliadky. Na väčšie oživenie si však musíme ešte nejaký ten štvrťrok počkať. Väčšiu skupinu kupujúcich dostane do hry až citeľné zlacnenie hypoték,“ doplnil analytik. Vývoj cien nehnuteľností na bývanie bude podľa konateľa spoločnosti Flat Zone Víta Sourala závisieť od vývoja úrokových sadzieb. „Pokiaľ sa sadzby znížia na úroveň 3 %, dopyt sa zvýši a ceny budú tlačené opäť smerom nahor, pokiaľ sa nebude dostatočne stavať,“ zhodnotil Soural.

Podľa Kubrického realitný trh aktuálne nemá jasný smer, niekde ceny klesajú, inde stúpajú. „Odlišný vývoj sledujeme tak pri rôznych lokalitách, ako aj typoch bytov. Cenové pohyby sú väčšinou mierne, t. j. za prvé 4 mesiace tohto roka do 2 %. Kolíše aj ponuka, keď pri starších bytoch vidíme skôr jej pokles a pri novších rast,“ uviedol analytik. Ponuka nových bytov rastie skôr v hlavnom meste, naopak v regiónoch sú v ponuke zvyčajne byty v staršej zástavbe. „Očakávame, že so zvyšujúcim dopytom bude celková ponuka mierne klesať. Zároveň veríme, že bude silnieť segment novostavieb v regionálnych mestách,“ doplnil Soural. Realitní odborníci v poslednom období sledujú zvyšujúci sa dopyt po nájomnom bývaní. To sa totiž podľa ich názoru stáva finančné dostupnejšou alternatívou ku kúpe bytu.

„Očakávame, že nájomný trh bude postupne silnieť na objeme pre stále nižšiu dostupnosť vlastníckeho bývania,“ uviedol Soural. Miroslav Linhart z poradenskej spoločnosti Deloitte doplnil, že za posledný rok nájomné výrazne vzrástlo. „Za posledný rok bolo možné pozorovať výrazný nárast nájomného, keď v porovnaní s 1. štvrťrokom 2023 vzrástlo priemerné nájomné o 10,9 %,“ zhodnotil Linhart. Priemerné nájomné sa v prvom štvrťroku 2024 pohybovalo na úrovni 710 eur bez energií a poplatkov, v Bratislave sa mesačné priemerné nájomné dostalo na úroveň 870 eur za byt. Rast cien nájomného bývania sa podľa odborníka postupne stabilizuje. S rastúcim dopytom rastie aj ponuka prenájmov, tá sa medziročne zvýšila najmä v hlavnom meste, čo podľa Linharta súvisí s koncentráciou novej výstavby v Bratislave.