Srbsko: NATO v Belehrade zbombardovalo sídlo armády, Trumpov zať ho chce teraz prestavať

NATO v roku 1999 bombardovalo ministerstvá v centre Belehradu. Foto: TASR

Zať bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner chystá v centre srbského hlavného mesta Belehradu developerský projekt, ktorý zahŕňa prestavbu niekdajšieho sídla generálneho štábu zničeného počas bombardovania NATO. Srbského prezidenta myšlienka nadchla, uviedla stanica RFE / RL.

Budova generálneho štábu utrpela zničujúci zásah v noci z 29. na 30. apríla 1999 – necelý týždeň po tom, ako NATO na čele s Američanmi začalo bombardovanie Juhoslávie s cieľom zastaviť vyháňanie etnických Albáncov vykonávané srbskými silami v Kosove. Po vojne sa budova, ponechaná v rozbúranom stave, stala pre Srbov jedným zo symbolov zločineckého bombardovania NATO.

O existencii projektu informoval minulý týždeň jeden z opozičných poslancov. Zverejnil memorandum o porozumení, ktoré uzavrela srbská vláda s Kushnerovou developerskou firmou Kushner Realty LLS. Memorandum zároveň srbské ministerstvo výstavby oprávňuje uzavrieť zmluvu o investícii, ktorá by Kushnerovi bezplatne a na 99 rokov prenechala pozemky pre stavbu luxusného hotela a apartmánov.

Chcú múzeum venované obetiam bombardovania NATO

Prezident Vučić v pondelok uviedol, že ho plán nadchol. Prestavba by podľa neho vyriešila problémy spojené s existenciou zničenej budovy v centre metropoly. Dodal, že projekt podľa jeho informácií zahŕňa „nejaké múzeum venované obetiam“ bombardovania NATO.

Kushner svoj záujem potvrdil minulý týždeň, keď na sociálnej sieti X predstavil predbežný architektonický návrh projektu. Stavať podľa svojich slov plánuje tiež na pobreží Albánska.

Podľa zistení denníka The New York Times (NYT) s projektom prestavby vybombardovanej budovy prišiel tri roky pred svojím nástupom do prezidentskej funkcie v roku 2016 sám Donald Trump. Nestihol ho však zrealizovať. Kushnerovi teraz v developerských aktivitách na Balkáne pomáha Trumpov blízky spolupracovník a niekdajší zvláštny vyslanec pre srbsko-kosovský dialóg Richard Grenell. Ten najmä v posledných rokoch zastáva prosrbské postoje a od Vučiča vlani dostal štátne vyznamenanie.