Ikonická londýnska budova mení majiteľa, nový vlastník chce z nej hotel! Viete si to vôbec predstaviť? (foto)

FOTO Zobraziť galériu (7) Panoráma Londýna aj s ikonickou vežou BT Tower. Foto: commons.wikimedia.org/Robert Lamb

Už dekády dokresľuje panorámu hlavného mesta Spojeného kráľovstva ikonická budova BT Tower. Tá sa teraz prvýkrát vo svojej histórii stáva predmetom predaja a po transakcii za stovky miliónov libier sa má zmeniť na hotel.

Londýnska „televízna veža“ BT Tower sa prvýkrát za dekády svojej existencie predáva. Novým vlastníkom bude americký investor z hotelového biznisu MCR a zaplatiť za ňu má 275 miliónov britských libier. Z veže, ktorá už neodmysliteľne dopĺňa panorámu Londýna, by sa taktiež mal stať hotel, uvádza web ft.com.

Budova bola otvorená ešte v roku 1965 vtedajším britským premiérom Haroldom Wilsonom pod názvom Post Office Tower. Po privatizácii britských telekomunikácií bola v roku 1984 odovzdaná telekomunikačnej spoločnosti BT. Nikdy však nebola predmetom predaja ako takého.

Celý proces prevzatia veže novým vlastníkom však môže trvať roky. Súčasťou dohody totiž je, že hotelová spoločnosť MCR bude BT Tower preberať postupne tak, ako bude spoločnosť BT opúšťať jej priestory. Podľa ft.com by pritom ukončenie celého procesu mohlo trvať až šesť rokov.

Súčasť hotelového impéria

Vo finále by sa z veže mal stať ikonický hotel, ktorý aj v budúcnosti bude predstavovať londýnsky orientačný bod, ubezpečuje BT. Americký investor MCR, ktorý spravuje portfólio hotelov v hodnote 5 miliárd dolárov, vrátane TWA, Sheraton Times Square či Lexington v New Yorku, chce obdobie do plného prevzatia budovy využiť na kvalitnú prípravu.

Zobraziť galériu (7) Nasvietená BT Tower v noci. Foto: commons.wikimedia.org/Matt Brown

„Dáme si čas na to, aby sme starostlivo vypracovali návrhy, ktoré rešpektujú bohatú históriu londýnskej pamiatky a sprístupnia budovu všetkým, aby si ju mohli vychutnať,“ povedal podľa ft.com výkonný riaditeľ MCR Tyler Morse.

Budova BT Tower dlhodobo plnila dôležitú úlohu pri šírení živého vysielania. Aktuálne však už BT prechádza na nové technologické platformy a sieťové operácie, ktoré kedysi zabezpečovala veža, presunula inam. Pôvodná Post Office Tower pritom bola so svojou výškou 189 metrov vrátane antény od svojho otvorenia dlho najvyššou budovou britskej metropoly. Prekonala ju až v roku 1980 NatWest Tower.