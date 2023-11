SEVA apeluje na vládu: Chce presmerovať nevyužité peniaze z plánu obnovy na elektromobilitu

Foto: unsplash.com/myenergi

Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA) opäť apeluje na vládu, aby nevyužité peniaze z plánu obnovy presmerovala na podporu elektromobility. Aktuálne údaje o predajoch elektromobilov za tretí kvartál 2023 podľa asociácie ukazujú, že Slovensko zaostáva už nielen v porovnaní s priemerom EÚ či ešte výraznejšie za západoeurópskymi krajinami. SR predbehli už aj susedia z V4 či Rumunsko.

„Je to alarmujúci signál, ktorý ukazuje, že Slovensko si nemôže dovoliť strácať ďalší čas. Ešte aj v Turecku je podiel elektromobilov na nových predajoch päťnásobne vyšší ako u nás, a to tam ani nemajú dotačný program,“ konštatoval Patrik Križanský, riaditeľ SEVA.

V Poľsku či Rumunsku sa podarilo rozhýbať trh s elektromobilmi aj vďaka dotačným schémam. V Poľsku spustili program Mój elektryk už v máji 2021 a trvať má až do konca roku 2025. Predpokladá sa, že suma 700 miliónov zlotých (asi 152 miliónov eur) postačí na podporu nákupu celkovo viac ako 25 000 elektromobilov.

Podiel novopredaných elektromobilov v Maďarsku je približne dvakrát vyšší ako u nás

„Keď už aj Maďarsko, ktoré sa potýka s vážnymi inflačnými problémami, dokáže nájsť prostriedky na štátnu podporu elektromobility, nemôže existovať dôvod, prečo by Slovensko nemohlo urobiť to isté,“ zdôraznil Križanský v reakcii na avizované rozhodnutie Budapešti podporiť od novembra 2023 trh s elektromobilmi čiastkou 78 miliónov eur. A to v situácii, keď je podiel novopredaných elektromobilov v Maďarsku približne dvakrát vyšší ako na Slovensku.

Program Mój elektryk poľského Národného fondu pre ochranu životného prostredia a vodného hospodárstva (NFOŚiGW) predstavuje finančnú podporu nákupu bezemisných vozidiel pre fyzické a právnické osoby. Podpora je dostupná nielen pri nákupe nového vozidla, ale existuje aj schéma pre dlhodobý prenájom vozidiel prostredníctvom leasingových spoločností.

Výška finančnej podpory pri osobných vozidlách kategórie M1 je 18.750 poľských zlotých (približne 4060 eur), pričom uplatniteľná je pri vozidlách s obstarávacou cenou do 225 000 poľských zlotých (približne 49 000 eur). Viacpočetné rodiny v programe „Karta Dużej Rodziny“ majú nárok na podporu až 27 000 zlotých (približne 5 850 eur), pričom horná hranica obstarávacej ceny vozidla sa v tomto prípade neuplatňuje.

Program Mój elektryk sa uplatňuje aj na bezemisné úžitkové vozidlá kategórie N1, pričom horná hranica podpory na vozidlo môže byť až 50 000, respektíve 70 000 zlotých (približne 10 800, respektíve 15 180 eur) podľa ročného nájazdu. Pre programové obdobie 7/2021 až 9/2025 má program alokovaných 700 miliónov zlotých (približne 152 miliónov eur), pričom ku koncu novembra 2022 bolo vyčerpaných približne 30 % z tejto sumy, keď NFOŚiGW prijal 4 900 žiadostí vzťahujúcich sa celkovo na 6200 batériových elektrických vozidiel.

Poľsko v adopcii elektromobility veľmi rýchlo predbehlo Slovensko a tento rozdiel sa výrazne zvyšuje (v 3. štvrťroku 2023 je podiel nových registrácií elektromobilov v Poľsku na úrovni 4,4 % oproti 2,5 % na Slovensku). Je realistické očakávať, že Poľsko dosiahne do konca roka 2023 hranicu 5 %.