Pohli sa v Česku ľady? Tento človek má priblížiť krajinu k prijatiu eura!

Český minister pre európske záležitosti Martin Dvořák vymenoval za svojho splnomocnenca pre vstup do európskeho mechanizmu výmenných kurzov ERM II a prijatie eura ekonóma Petra Zahradníka.

O obnovení funkcie národného koordinátora pre euro niektoré vládne strany začali hovoriť po tom, ako sa okrem iného po novoročnom prejave prezidenta Petra Pavla o prípadnom prijatí spoločnej európskej meny začalo viac diskutovať.

Kým štyri vládne strany – STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Piráti – sú za, negatívne sa k tomu stavajú občianski demokrati. Posledným národným koordinátorom pre zavedenie eura bol do roku 2017 Oldřich Dědek. Hnutie STAN v pondelok v tlačovej správe uviedlo, že o znovuobsadenie pozície sa usiluje od vlaňajšieho apríla.

Vít Rakúšan zriadenie pozície splnomocnenca ocenil. STAN podľa svojho predsedu a zároveň vicepremiéra robí všetko pre to, aby Česko splnilo formálne kritériá pre prijatie eura. „Zároveň tu ale dlho chýbala seriózna, vyvážená a vecná debata o eure, o jeho prínosoch i rizikách. Chýbala tá autorita, ktorá by takúto debatu moderovala. Petr Zahradník takouto autoritou je,“ dodal Rakúšan.

Petr Zahradník je ekonóm a analytik, ktorý sa špecializuje práve na Európsku úniu. Je tiež členom Národnej ekonomickej rady vlády (NERV) či súčasťou EuroTeamu pri Európskej komisii (DG ECFIN).

Zahradníkovo vymenovanie do funkcie je podľa Dvořáka snahou podporiť spoločenskú odbornú diskusiu o výhodách a rizikách prijatia eura.

Nový splnomocnenec bude mať viacero úloh

Hlavnou agendou nového splnomocnenca bude zapojenie sa do expertnej diskusie o plnení takzvaných maastrichtských kritérií a budúcom prijatí spoločnej európskej meny, monitoring a analýza ekonomickej stránky vstupu do eurozóny a poskytovanie odbornej podpory Dvořákovi. Nový splnomocnenec bude taktiež spolupracovať na pripomienkovaní materiálov smerujúcich do vlády.

Funkcia je podľa tlačového oddelenia ministra zriadená na dobu neurčitú. „Z obsadenia tejto pozície nevznikajú žiadne ďalšie finančné náklady, lebo Petr Zahradník už v súčasnosti pôsobí ako poradca ministra,“ dodal úrad.

„Verím, že vďaka novému splnomocnencovi budeme schopní reagovať na hlavné námietky z radov odbornej verejnosti a presvedčiť čo najviac občanov, že čo najrýchlejšie plnenie všetkých maastrichtských kritérií, k čomu sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, je v záujme nás všetkých,“ poznamenal Dvořák.

Politológ Petr Kaniok uviedol, že menovanie je procesne zlé a znovu potvrdilo fakt, že pozícia ministra pre európske záležitosti ako nesystémová vec vôbec nemala vzniknúť. „V českej európskej politike je za jej formuláciu zodpovedný výbor pre EÚ, prípadne premiér. Minister pre EÚ v tom systéme nemá žiadne miesto, ktoré by mu zásadné prvky únijnej politiky – čo pozícia k euru bezpochyby je – umožňovalo takto razantne formulovať,“ uviedol Kaniok pre ČTK. Minister nemá vykonávať vlastné sólo akcie, ktoré nevychádzajú z vládneho konsenzu, čo Česko v európskej politike chce, dodal.

Ide len o kampaň?

Podľa politológa Jozefa Mlejnka ide v princípe o volebnú kampaň a profilovanie hnutia STAN pre voličov. „Do konca volebného obdobia rovnako nie je prijímanie eura reálne, čiže ide o symbolickú, a teda vlastne kampaňovú záležitosť. Sama o sebe koalíciu nepovalí, avšak s blížiacim sa horizontom volieb bude asi podobných ťahov pribúdať,“ myslí si.

Pre vstup do eurozóny musí krajina splniť štyri kritériá. Kritérium cenovej stability stanovuje, že miera inflácie v krajine nesmie prekročiť o viac ako 1,5 percentuálneho bodu priemernú infláciu troch krajín eurozóny s najnižším rastom cien. Kritérium dlhodobých úrokových sadzieb vyžaduje, aby dlhodobá úroková miera nebola o viac ako dva percentuálne body nad priemerom troch krajín eurozóny s najnižšou infláciou.

Kritérium verejných financií stanovuje maximálnu mieru rozpočtového deficitu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) a maximálnu mieru zadlženia na 60 percent HDP. Posledným kritériom je kurzová stabilita, ktorá si vyžaduje dvojročné členstvo v európskom mechanizme výmenných kurzov ERM II.

A kedy by mohlo Česko vymeniť korunu za spoločnú európsku menu? Podľa ministra financií Zbyňka Stanjuru by česká vláda do volieb nemala stanovovať termín pre vstup Česka do eurozóny. Ako dodal koncom minulého mesiaca, musí sa zamerať predovšetkým na splnenie kritérií pre prijatie spoločnej európskej meny.

Vlani Česko žiadne z nich neplnilo, tento rok by malo splniť aspoň kritérium verejných financií, pretože deficit by mal klesnúť na 2,2 percenta HDP. Minister financií zároveň predpokladá, že by Česko mohlo splniť aj inflačné a úrokové kritérium.