Európska centrálna banka by sa nemala po júni v znižovaní sadzieb ponáhľať, tvrdí Kazaks

Úročenie termínovaných vkladov aj vplyvom zvyšovania sadzieb ECB rastie, inflácia naopak klesá. Na snímke sídlo ECB vo Frakfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka (ECB) pravdepodobne zníži v júni úrokové sadzby, s celkovým uvoľňovaním menovej politiky sa však nemieni ponáhľať. To znamená, že s ďalšími krokmi po júnovej redukcii by mohla počkať, aby si vytvorila priestor na zhodnotenie situácie. Povedal to vo štvrtok na konferencii v slovinskom Portoroži guvernér lotyšskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov ECB Martinš Kazaks.

ECB už takmer naisto prisľúbila zníženie úrokových sadzieb na nadchádzajúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 6. júna. Diskusie sa preto už posunuli ďalej a trhy momentálne riešia, kedy dôjde k ďalšej redukcii sadzieb a aké podmienky bude potrebné splniť, aby banka sadzby opäť znížila.

„Myslím si, že s opatrenejším postupom pri znižovaní úrokových sadzieb iba získame,“ povedal Kazaks v rozhovore pre agentúru Reuters na okraj konferencie. Dodal, že je ľahšie prijímať rozhodnutia, keď má banka k dispozícii nové ekonomické projekcie. Jún je však už takmer istý, keďže všetky požiadavky na takéto rozhodnutie boli splnené a ekonomika sa do veľkej miery vyvíja podľa očakávaní, uviedol Kazaks.

Sídlo ECB v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

ECB zverejní nové ekonomické projekcie práve 6. júna a ďalšie potom v septembri a decembri. Júlové a októbrové zasadnutie by tak malo slúžiť bankárom na zhodnotenie vývoja situácie v porovnaní s ekonomickými projekciami. Kazaks v tejto súvislosti povedal, že k redukcii úrokových sadzieb počas takýchto zasadnutí by malo dôjsť iba vtedy, ak by bol ekonomický vývoj výrazne odlišný oproti výhľadu ECB. Ináč by banka mala radšej počkať.