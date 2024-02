Slovenskí farmári sú pripravení pridať sa k protestom európskych kolegov

Slovenskí poľnohospodári očakávajú dobrú úrodu. Foto: unsplash.com/ Gozha Net

Slovenskí farmári sú pripravení spolu s partnermi z krajín V4 pridať sa k protestom európskych kolegov proti nedostatkom súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Uviedli to vo štvrtok na brífingu pred Národnou radou SR predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

„Európskym aj slovenským poľnohospodárom pohár trpezlivosti pretiekol. To, čo sa deje v polovici krajín EÚ, že farmári protestujú, že horia pneumatiky, lejú hnojovicu na administratívne centrá, je len dôsledok toho, čo spôsobuje častokrát až zelený fanatizmus v rámci EÚ,“ povedal predseda SPPK Emil Macho.

EÚ sa podľa neho stáva územím, kde sa necháva ležať úhorom 5 až 6 % úrodnej pôdy, na ktorej je burina. „Do toho sa cez prístavy valia tisíce ton plodín, mäsa, hydiny, ktoré sa dovážajú do Európy z druhej strany planéty. Aj preto európski poľnohospodári blokujú prístavy, lebo chcú ukázať, že Európa sa vie uživiť sama a vie ešte aj vyvážať. Nepotrebujeme sóju z Brazílie ani paradajky z Maroka,“ podčiarkol.

Druhým zásadným problémom podľa neho je, že z európskych farmárov už nie sú ľudia, ktorí pracujú na pôde, ale sú ľuďmi v kancelárii. „Ak si dnes nezaplatíte človeka, ktorý vypĺňa častokrát nezmyselné administratívne predpisy EÚ, tak nemáte šancu robiť na poli,“ zdôraznil.

„Slovenskí poľnohospodári sú pripravení, pokiaľ skoordinujeme postup s našimi európskymi partnermi v rámci V4, vyjsť do ulíc. Dopredu chceme upozorniť, pokiaľ to má mať nejaký zmysel, že to musíme urobiť tak, ako to urobili aj Nemci aj Francúzi. Nevyjde do ulíc 50, 100 či 200 traktorov, ale vyjdú stovky traktorov, a to s jediným účelom – chceme pracovať, nechceme byť byrokrati. Chceme si dopestovať to, čo si dokážeme dopestovať na Slovensku. Chceme aj pred voľbami do Európskeho parlamentu upriamiť pozornosť na to, aby sa aj tzv. zelená politika robila s rozumom,“ dodal Macho.