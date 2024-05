Takáto je pravda o raste cien nehnuteľností: Porovnanie so zvyšovaním platov hovorí jasne!

Foto: freepik.com/wirestock

Ceny nehnuteľností sú veľmi sledovaným údajom. Zabezpečenie si vlastného bývania totiž vie z rodinných rozpočtoch ukrojiť nemalú časť prostriedkov. Ako sa však vyvíjajú ceny nehnuteľností v porovnaní s našimi platmi? Analytici na základe porovnania ich vývoja ukázali, že rast príjmov ďaleko zaostáva za rýchlo rastúcimi cenami domov a bytov.

Vývoj cien nehnuteľností a tempo zvyšovania platov porovnali analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Jedným z ich záverov je, že ceny realít rástli v sledovaných rokoch, teda od roku 2014 do roku 2022, vo väčšine krajín EÚ rýchlejšie ako priemerné mzdy. Toto konštatovanie pritom platí aj pre Slovensko, kde je rozdiel medzi rastom cien nehnuteľností a zvyšovaním platov výrazný.

Na Slovensku sa ceny rezidenčných nehnuteľností, teda domov a bytov, v rokoch 2014 až 2022 podľa údajov Eurostatu zvýšili o 88 percent, zatiaľ čo priemerná mzda stúpla iba o 48 percent. Rozdiel tak predstavuje 39 percent.

V Európe pritom nájdeme krajiny aj s úplne rozdielnym vývojom. Najhoršie pri porovnaní týchto dvoch parametrov dopadlo Maďarsko, kde realitné ceny vzrástli až o 200 percent, kým priemerná mzda iba o 38 percent. Rozdiel tak dosiahol 162 percent. „Maďarsko malo zároveň najvyšší rast cien nehnuteľností v EÚ,“ upozornili analytici.

Na druhej strane, priemerná mzda rástla rýchlejšie ako ceny nehnuteľností iba v Rumunsku, Litve, Bulharsku, Taliansku, Lotyšsku a Fínsku. Najlepší pomer malo pritom Rumunsko, kde sa ceny rezidenčných nehnuteľností zvýšili o 45 percent a hrubá mzda až o 120 percent, rozdiel tak predstavoval 75 percent.

Slovensko dopadlo v porovnaní so susedmi pri hodnotení rastu priemernej mzdy nie veľmi dobre. Rast priemernej nominálnej mzdy bol v rámci V4 v rokoch 2014 až 2022 u nás druhý najnižší. „Kým na Slovensku vzrástla o 48 percent, v Česku to bolo 66 percent, v Poľsku 53 percent a v Maďarsku o 38 percent,“ dodávajú analytici ISA. Najrýchlejšie rástla priemerná mzda v Litve, a to až o 146 percent.

A čo stojí za takýmto rozdielnym vývojom v jednotlivých krajinách? Rozdiely medzi štátmi spôsobil podľa analytikov rôzny vývoj ekonomiky aj inflácie.