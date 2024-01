Koľko zarába Vladimir Putin? Ruský prezident zverejnil svoje príjmy, tieto čísla mnohých prekvapia! (video)

VIDEO Ruský prezident Vladimir Putin s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Foto: SITA/AP

Hovorí sa o ňom ako o jednom z najbohatších mužov sveta s ultraluxusnými jachtami a haciendami. Vladimir Putin však po oznámení svojej ďalšej kandidatúry na ruského prezidenta oficiálne deklaruje príjmy a majetok, ktoré by určite hravo pokorilo aj viacero lepšie situovaných Slovákov.

Len nedávno sme písali o majetkovom priznaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten odkryl svoj majetok a príjmy v snahe zvýšiť transparentnosť ukrajinského vedenia a tým aj dôveru najmä v očiach Európskej únie. Vyzval na to aj ďalších vedúcich predstaviteľov ukrajinského štátneho aparátu. Jeho príjmy sa pritom pohybujú v stovkách tisíc eur ročne.

Netrvalo dlho a svoje príjmy odkryl aj ruský prezident Vladimir Putin. Urobil tak v súlade s pravidlami pre kandidátov do prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnia v marci tohto roku. Zverejnené čísla však rozhodne prekvapia. Putin, ktorý je často označovaný ako jeden z najbohatších ľudí planéty, totiž podľa oficiálne zverejnených údajov vyzerá ako chudobný príbuzný nielen v porovnaní so spomínaným Zelenským, ale aj napríklad so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Príjmy menšie ako má slovenská prezidentka

Podľa deklarácie príjmov prezidentského kandidáta Vladimira Putina, ktorú v utorok zverejnila miestna Ústredná volebná komisia, totiž za posledných šesť rokov zarobil 67,5 milióna rubľov, čo v prepočte predstavuje zhruba 695-tisíc eur. Pre porovnanie, slovenská prezidentka Zuzana Čaputová za necelé štyri roky pôsobenia v úrade do konca roku 2022 zarobila z výkonu verejnej funkcie niečo vyše 551-tisíc eur. Za šesť rokov v úrade by tak Putina v príjmoch hravo pokorila.

„Putinov príjem v rokoch 2018 až 2024 pochádzal z jeho platu, príjmov z cenných papierov a bankových vkladov, vojenského a civilného dôchodku, ako aj príjmov z predaja majetku,“ uvádza web themoscowtimes.com. Ruský vládca, ktorý vlani dovŕšil 70 rokov, tak vo svojom majetkovom priznaní prvýkrát priznal, že už je aj poberateľom starobného dôchodku.

Byt, veterány a kampingový príves…

Ešte bizarnejšie v porovnaní s tým, čo všetko sa Putinovi pripisuje, vyzerá jeho oficiálne deklarovaný majetok. Putin totiž naďalej priznáva iba vlastníctvo bytu z rozlohou 77 metrov štvorcových a garáže s rozlohou 18 metrov štvorcových v Petrohrade. Podľa dokumentu tiež užíva vládou prenajatý byt s rozlohou necelých 154 metrov štvorcových v Moskve a ďalšie parkovacie miesto v Petrohrade.

Automobil GAZ M-21. Vladimir Putin deklaruje vlastníctvo dvoch takýchto vozidiel. Foto: wikimedia.org/Lee Fenner

Deklarovaný vozový park ruského prezidenta pritom pozostáva z dvoch automobilov GAZ M-21 vyrobených v rokoch 1960 a 1965. Priznal aj vlastníctvo kempingového prívesu Skif z roku 1987 a automobilu Lada Niva z roku 2009. Putin tiež deklaroval úspory v sume 54,5 milióna rubľov, teda asi 560-tisíc eur, na desiatich ruských bankových účtoch a tiež vlastníctvo 230 akcií petrohradskej banky PJSC. Ich hodnota nedosahuje ani 300 rubľov.

Oficiálna deklarácia príjmov kandidáta na ruského prezidenta Vladimira Putina. Foto: twitter.com/Posledniskaut

Aký je skutočný majetok dlhoročného ruského vládcu, však zostáva záhadou. Podľa správy medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov z roku 2016, známej ako „Panama Papers“, totiž Putin nezanechal takmer žiadnu papierovú stopu pre svoj majetok. Ako po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 uviedol web cnn.com, Putinove skutočné aktíva sú skryté za zložitými finančnými schémami organizovanými jeho dôverníkmi.

…alebo luxusná megajachta a čiernomorský palác?

„Medzi luxus, ktorý bol spojený s Putinovými priateľmi a rodinou, ale nikdy nie priamo s ním, patrí megajachta za 100 miliónov dolárov či čiernomorský palác údajne postavený pre Putinovu osobnú potrebu,“ uvádza cnn.com. Práve spomínanému palácu sa pred časom rozsiahlo venoval aj tím aktuálne uväzneného opozičného lídra Alexeja Navaľného a okrem dvojhodinového dokumentu o tomto megaprojekte mu venoval dokonca vlastnú webovú stránku.

Dvojhodinový dokument tímu opozičného politika Alexeja Navaľného o čiernomorskom paláci údajne postavenom pre ruského prezidenta Vladimira Putina. Zdroj: youtube.com/@alexeinavalny4576

Faktom však je, že oficiálne priznané príjmy ruského prezidenta by zďaleka nestačili ani na luxusné hodinky, ktoré neustále strieda. „Putinova viditeľná zbierka hodiniek má hodnotu násobkov jeho oficiálneho platu,“ povedal pre CNN v roku 2018 investor v Rusku a Putinov kritik Bill Browder. Jeho bohatstvo podľa Browdera pochádza z „vydierania a masívnej krádeže štátnych fondov“. Browder pritom v roku 2017 pred americkým Senátom vypovedal, že majetok ruského vodcu odhaduje na zhruba 200 miliárd dolárov, čo by ho zaradilo medzi najbohatších ľudí planéty.