Hlavný index tokijskej burzy prekonal 35-tisíc bodov: Prvýkrát za takmer 34 rokov

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Roméo A.

Hlavný index japonskej burzy Nikkei vzrástol vo štvrtok na najvyššiu úroveň za takmer 34 rokov. Index posunulo nahor oslabenie jenu, ktoré podporilo japonských vývozcov, ako aj zmiernenie obáv zo skorého zvýšenia úrokových sadzieb centrálnou bankou po tom, ako boli zverejnené údaje o vývoji miezd.

Kľúčový index burzy v Tokiu Nikkei vzrástol k záveru štvrtkového obchodovania o 1,77 % a obchodovanie uzatvoril na 35.049,86 bodu. To je najvyššia hodnota od februára 1990, pričom prvýkrát za toto obdobie prekonal Nikkei hranicu 35.000 bodov. Index zároveň smeruje k najvýraznejšiemu týždennému rastu od konca marca 2020.Rast zaznamenal aj širší index tokijskej burzy Topix. Vzrástol o 1,57 % a obchodovanie uzatvoril na úrovni 2482,87 bodu, čo je najvyššia hodnota od marca 1990.

Silné zemetrasenie v Japonsku na začiatku roka, ako aj údaje o vývoji miezd viedli analytikov k prehodnoteniu pôvodných prognóz o tom, kedy centrálna banka začne meniť svoju výrazne uvoľnenú menovú politiku a pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb, povedal Tony Sycamore, analytik zo spoločnosti IG. Na základe v stredu (10. 1.) zverejnených údajov reálne mzdy v Japonsku v novembri klesli, 20. mesiac po sebe. So zvýšením úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky sa pritom počítalo potom, ako mzdy zaznamenajú rast. Sycamore dodal, že Nikkei bude pravdepodobne pokračovať v raste, zatiaľ čo trhy budú naďalej odhadovať, kedy by sa Bank of Japan mohla rozhodnúť urobiť ďalší krok.

Klesol aj kurz jenu

V reakcii na najnovšie údaje klesol aj kurz jenu, čo rovnako podporilo akciové trhy, keďže slabší jen znamená pomoc pre exportérov a pre akcie takýchto firiem. Kurz jenu klesol oproti doláru o 0,9 % a počas obchodovania v Ázii sa pohyboval okolo 145,52 JPY/USD.