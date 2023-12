Čo spôsobia avizované zmeny v druhom pilieri? Budúci penzisti prídu aj o tretinu dôchodku zo svojich úspor! (príklad)

PRÍKLAD Foto: Pexels.com/Karolina Grabowska

Vládou pripravované zmeny v druhom pilieri nie sú iba jednoduchou hrou s číslami a percentami. Zníženie povinného odvodu do dôchodkového sporenia totiž budúcich penzistov pripraví o tisíce eur vlastných úspor na dôchodok. Podľa modelových prepočtov tak len touto zmenou môžu prísť až o tretinu dôchodku vyplácaného z druhého piliera.

Spor vo vládnej koalícii o budúcej podobe rodičovských dôchodkov priniesol riešenie, ktoré predstavuje pre viac ako 1,8 milióna sporiteľov v druhom pilieri zníženie povinných príspevkov do druhého piliera zo súčasných 5,5 percenta na 4 percentá. Pôvodne sa mali pritom podľa aktuálne platných pravidiel naopak postupne zvyšovať, a to až na 6 percent od roku 2027.

Hoci sa táto zmena zdá na prvý pohľad možno kozmetická, z pohľadu sporiteľov sa bavíme o strate tisícok eur vlastných dôchodkových úspor. O skutočnom rozsahu tejto zmeny hovorí aj očakávaný dopad na rozpočet. Tým, že vláda presmeruje odvody z našich sporiacich účtov do štátnej kasy, pribudnú ročne v rozpočte stovky miliónov eur. Budúci rok to má byť takmer 365 miliónov eur, v roku 2026 už takmer pol miliardy eur. Ide tak o finančne vôbec najrobustnejšie opatrenie vlády predstavené v rámci konsolidačného balíka.

Samozrejme, zníženie odvodov do druhého piliera bude mať dôsledky aj pri samotnej výplate dôchodku. Ako pre web oPeniazoch.sk uviedol predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov, sporiteľ môže oproti stavu, ktorý predpokladá v súčasnosti platná legislatíva, prísť v dôsledku pripravených zmien až o tretinu budúceho dôchodku z druhého piliera vrátane zhodnotenia.

Toto tvrdenie podložil príkladom sporiteľa, ktorý má aktuálne 35 rokov a dôchodkový vek podľa tabuliek 66 rokov. Sporí si v predvolenej investičnej stratégii, pričom jeho aktuálne úspory predstavujú 10 000 eur, a to v indexovom fonde. Jeho hrubá mzda je 1400 eur.

Modelový príklad dopadov zníženia odvodov do druhého piliera na 4 percentá

Aktuálny vek sporiteľa: 35 rokov

Hrubá mzda: 1400 eur

Dôchodkový vek: 66 rokov

Druh sporenia: predvolená investičná stratégia

Aktuálne úspory: 10 000 eur

Nasporená suma podľa súčasných pravidiel: 220 000 eur

Nasporená suma podľa navrhnutých pravidiel: 165 000 eur

Podľa súčasných pravidiel by jeho nasporená suma predstavovala 220 tisíc eur, po novom však bude len 165 tisíc eur, čo predstavuje pokles o zhruba 25 percent.

Vláda upokojuje prvým pilierom

Vláda chce znížiť príspevok do druhého piliera s cieľom získať prostriedky na ďalšie vyplácanie rodičovských dôchodkov. V súvislosti s dopadmi navrhnutých zmien kabinet uvádza, že budú mať neutrálne sociálne vplyvy. „Predpokladá sa, že znížená sadzba do II. piliera bude kompenzovaná zvýšenými starobnými dôchodkami z I. piliera,“ avizuje kabinet, ktorý zároveň so znížením odvodu do druhého piliera skutočne na druhej strane navrhol zvýšiť mieru náhrady z prvého piliera. Budúci penzisti by tak mali dostávať z prvého piliera viac ako doteraz.

Ide však len o predpoklad. V akej kondícii bude priebežný prvý pilier o niekoľko desiatok rokov je totiž ťažké odhadnúť. Správcovia dôchodkových úspor upozorňujú, že vzhľadom na očakávaný vývoj bude mať aj prvý pilier svoje problémy. „Dôchodkové výdavky prvého piliera prudko rastú a už dnes prekračujú jeho príjmy. Táto situácia sa bude pod vplyvom demografických zmien už iba zhoršovať. Počet dôchodcov dlhodobo rastie, pracujúci však nebudú pribúdať takým tempom, aby si prvý priebežne platený pilier dokázal udržať dnešnú štedrosť,“ dodáva ADSS.

Získané prostriedky zo zníženia odvodov chce vláda použiť na finančné prilepšenie Sociálnej poisťovne. Jej príjmy by mali stúpnuť o časť poistného, ktoré malo byť prevedené na účty sporiteľov v dôchodkových správcovských spoločnostiach. Sociálna poisťovňa by si tak už v budúcom roku mala polepšiť o spomínaných 365 miliónov eur a táto suma by mala postupne rásť až na takmer pol miliardy eur v roku 2026.

Na negatívne dôsledky pripravených zmien v druhom pilieri upozorňuje aj hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová. Celý druhý pilier je totiž postavený preto, že so starnutím populácie a demografickými zmenami budeme mať výrazne menej pracujúcich na budúcich dôchodcov. A preto si budúci dôchodcovia, teda dnešní pracujúci, musia na dôchodky šetriť v druhom pilieri sami.

„Znížením príspevkov do druhého piliera im vláda jednak berie budúce dôchodky a čo je závažnejšie, v dlhodobom horizonte destabilizuje celý dôchodkový systém, oba jeho piliere (priebežný aj druhý súkromný pilier),“ dodáva Valachyová.

Celkové odvody na dôchodkové poistenie v súčasnosti predstavujú 18 percent z hrubej mzdy. Časť z nich, konkrétne 12,5 percenta, zostáva v Sociálnej poisťovni a zvyšná časť 5,5 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v jeho dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Práve tento podiel by sa mal od budúceho roka znížiť na avizované 4 percentá. Celková hodnota majetku sporiteľov v druhom pilieri už presiahla 13,6 miliardy eur.