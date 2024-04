Standard & Poor’s znížila Izraelu úverový rating kvôli riziku vojny s Iránom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Vahid Salemi

Agentúra Standard & Poor’s (S&P) S&P Global v noci na piatok znížila dlhodobé úverové ratingy Izraela v cudzej a lokálnej mene na A+ z AA- a krátkodobé na A-1 z A-1+. Výhľad dlhodobých ratingov je negatívny. Ako dôvod uviedla stupňovanie geopolitického napätia v regióne.

Podľa S&P Global Izrael čelí riziku „priamejšej a dlhšej vojenskej konfrontácie s Iránom“, pričom rastúce výdavky na obranu prehĺbia jeho deficit.

„Predpokladáme, že deficit verejných financií Izraela sa v roku 2024 prehĺbi na 8 % hrubého domáceho produktu (HDP), najmä v dôsledku zvýšených výdavkov na obranu,“ uviedla S&P Global vo vyhlásení.

Negatívny výhľad odzrkadľuje riziko, že vojna medzi Izraelom a Hamasom v Gaze a konfrontácia s libanonskou teroristickou skupinou Hizballáh podporovanou Iránom by mohli eskalovať alebo ovplyvniť izraelskú ekonomiku viac, než agentúra v súčasnosti očakáva.

Ak by sa konflikt ďalej stupňoval, rating Izraela by sa mohol opäť zhoršiť

S&P poznamenala, že ak by sa konflikt na Blízkom východe ďalej stupňoval, rating Izraela by sa mohol opäť zhoršiť. Na druhej strane, „mohli by sme revidovať výhľad na stabilný, ak by sme považovali pravdepodobnosť vojenskej eskalácie za zníženú a širšie bezpečnostné riziká za zmiernené“.

„V súčasnosti vidíme niekoľko možných rizík vojenskej eskalácie vrátane podstatnejšej, priamejšej a trvalejšej vojenskej konfrontácie s Iránom,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Vo februári agentúra Moody’s znížila úverový rating Izraela v súvislosti s vojnovými rizikami. Ale Fitch začiatkom tohto mesiaca zastavila proces „negatívneho hodnotenia“ Izraela a ponechala mu známku A+.