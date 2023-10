USA uvalili prvé sankcie za porušenie cenového stropu na ruskú ropu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/John_Nature_Photos

Spojené štáty vo štvrtok uvalili sankcie na dve spoločnosti za porušenie cenového stropu na vývoz ruskej ropy po mori. Informujeme o tom na základe správ AFP a Reuters.

Skupina G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta), Európska únia a Austrália stanovili vlani v decembri cenový strop na ruskú ropu vyvážanú po mori na úrovni 60 USD (56,50 eura) za barel (159 litrov). Cieľom tohto opatrenia je obmedziť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine a zároveň zachovať toky ruskej ropy na svetové trhy.

V rámci cenového stropu môžu lodné spoločnosti prepravovať ruskú ropu iba vtedy, ak je jej cena nižšia než tento limit, inak stratia prístup ku kľúčovým službám, ako je poistenie. Americké ministerstvo financií vo štvrtok uviedlo, že plavidlo SCF Primorye, ktoré vlastní spoločnosť Lumber Marine so sídlom v Spojených arabských emirátoch (SAE), porušilo tento limit, pretože prepravovalo ropu z Ruska za cenu vyššiu než 75 USD za barel.

Zastávky v Rusku

A ďalší tanker Yasa Golden Bosphorus spoločnosti Ice Pearl Navigation so sídlom v Turecku prepravoval takúto ropu za cenu nad 80 USD za barel. Obidva tankery si urobili zastávky v prístavoch v Rusku a využívali pri preprave ropy ruského pôvodu poskytovateľov služieb so sídlom v USA, uviedlo ministerstvo financií. Sankcie by mohli ovplyvniť zapojenie týchto spoločností do globálneho obchodu.

„Dnešný krok demonštruje náš pokračujúci záväzok znižovať ruské zdroje na jeho vojnu proti Ukrajine a presadzovať cenový strop,“ uviedol vo vyhlásení štátny tajomník ministerstva financií Wally Adeyemo. V separátnom oznámení skupiny G7 a Austrálie sa uvádza, že ak budú mať dôkazy o tom, že niektoré spoločnosti alebo osoby sa zapojili do nezákonných alebo klamlivých praktík súvisiacich s dodávkami ropy a ropných produktov ruského pôvodu, zareagujú.

Globálne ceny ropy v uplynulých mesiacoch vzrástli na približne 85 USD za barel v dôsledku zníženia ťažby najväčších producentov z aliancie OPEC+. To pomohlo obmedziť účinnosť cenového stropu, ale opatrenia na sprísnenie presadzovania ho zefektívnia, uviedli zdroje z ministerstva financií.

4,9 milióna barelov denne

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo štvrtok informovala, že podľa predbežných odhadov vývoz ruskej ropy minulý mesiac dosiahol 4,9 milióna barelov denne, čo je o približne 100.000 barelov denne menej ako priemer v máji a júni. Zároveň však uviedla, že celkový ruský vývoz ropy a produktov v septembri vzrástol o 460.000 barelov denne na 7,6 milióna barelov denne.

Cenový strop prinútil Rusko investovať do „flotily duchov“, starých tankerov náchylných na úniky ropy, a obrátiť sa na kupcov v Číne a Indii, ktorí sú o tisíce kilometrov vzdialenejší ako tradiční spotrebitelia v Európe. Podľa predstaviteľa amerického ministerstva financií strop núti Rusko zaplatiť približne 36 USD za barel za námorné služby, čo sú výdavky, ktoré idú do „tankerov a nie tankov“ na vojnu na Ukrajine.

(1 EUR = 1,0619 USD)