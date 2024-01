Slovensko má byť súčasťou novej plynovej trasy: S Ukrajinou a Moldavskom sme sa pripojili k vertikálnemu koridoru!

Ilustračné foto: SITA

Slovensko, Ukrajina a Moldavsko sa pripojili k iniciatíve na vytvorenie koridoru pre prepravu zemného plynu medzi Gréckom a štátmi ležiacimi severne od Grécka. Informovala o tom agentúra Reuters.

Grécko sa už v roku 2016 dohodlo s Maďarskom, Bulharskom a Rumunskom na rozvoji infraštruktúry potrebnej na realizáciu takzvaného vertikálneho plynového koridoru, ktorý by umožňoval obojsmerné dodávky plynu medzi týmito krajinami.

„Vertikálny koridor sa teraz spojí s transbalkánskym plynovodom a umožní dopravu zemného plynu z Grécka do Moldavska a do podzemných zásobníkov na Ukrajine,“ uviedlo moldavské ministerstvo energetiky. Transbalkánsky plynovod sa využíva na prepravu ruského plynu na Balkán cez Ukrajinu, Rumunsko a Moldavsko. Využitie jeho kapacity je však teraz nízke, pretože ruská plynárenská spoločnosť Gazprom v roku 2020 presmerovala dodávky do Turecka prostredníctvom plynovodu TurkStream, napísala agentúra Reuters.

Podpísali memorandum

Prevádzkovatelia plynovodov na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku podpísali s náprotivkami z Grécka, Maďarska, Bulharska a Rumunska memorandum s cieľom podporiť projekty potrebné na realizáciu vertikálneho plynového koridoru, uviedla grécka plynárenská spoločnosť DESFA.

„Očakávame, že vďaka účasti v iniciatíve vertikálneho koridoru uskutočníme dodatočné dodávky plynu z Rumunska do strednej Európy v objeme viac ako sedem miliárd kubických metrov ročne,“ uviedol šéf ukrajinského systému pre prepravu plynu Dmytro Lyppa. Dodal, že Ukrajina teraz pracuje s Moldavskom na podmienkach tohtoročného využitia dodatočných kapacít transbalkánskeho plynovodu v objeme šesť miliónov kubických metrov denne.

„Spolupráca na posilnení a zvýšení flexibility regionálneho plynárenského systému sa stáva najvyššou prioritou,“ uviedla šéfka spoločnosti DESFA Maria Rita Galliová.