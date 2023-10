Lacnejší benzín a nafta? Po útoku Hamasu na Izrael môže byť všetko inak!

Foto: unsplash.com/Zbynek Burival

V uplynulých dňoch sa stretlo viacero pozitívnych faktorov, ktoré vyvolali nádej na pokles cien pohonných látok aj na Slovensku. Po sobotnom vpáde Hamasu do Izraela sa však môže vývoj úplne otočiť. Naznačili to aj komoditné trhy už počas pondelňajšieho obchodovania.

Len koncom minulého týždňa sme aj na webe oPeniazoch.sk informovali o sérii pozitívnych faktorov do skladačky, ktorá by mala viesť k poklesu cien pohonných látok aj na našich čerpacích staniciach. Vtedy však nikto netušil, že palestínske islamistické militantné hnutie Hamas plánuje na víkend bezprecedentný útok na Izrael. Pochopiteľne na tento vývoj reagovali aj trhy, ktoré rastúcu neistotu premietli do cien čierneho zlata.

Cena ropy Brent, ktorá je kľúčovou pre európsky trh, počas pondelňajšieho obchodovania do podvečera nášho času zdražila o zhruba 4 % a po 18. hodine sa obchodovala pri hranici 88 dolárov za barel. Pred víkendom bola cena na úrovni 84,50 dolára za barel. „Dnešný nárast na cenách ropy je výsledkom geopolitickej situácie v Izraeli,“ uviedol pre web oPeniazoch.sk analytik investičnej platformy XTB Marek Nemky. Hoci Izrael nie je vývozcom ropy, útok Hamasu podľa neho vytvára ďalšiu neistotu v oblasti celého Stredného východu.

Hlavnou neistotou je podľa neho momentálne otázka Iránu, ako otvoreného podporovateľa Hamasu. „Irán, aj napriek sankciám, ktoré na neho boli uvalené z dôvodu atómových aktivít, preniká na trh s ropou a dokáže vyvážať okolo 3 miliónov barelov denne, čo na svetovom trhu rozhodne zanedbateľné nie je,“ tvrdí Nemky.

Irán a OPEC

V prípade rozšírenia konfliktu o Irán by bol podľa neho dopad na cenu ropy oveľa výraznejší. „Otázkou je, ako by sa na takúto situáciu pozeral celkovo kartel OPEC, keďže zvyšok kartelu má ešte dostatok voľnej produkcie, pomocou ktorej by vedeli nahradiť výpadok Iránu,“ dodal Nemky. Ropný kartel to totiž podľa neho trošku prehnal už pri predošlých škrtoch, ktoré poslali ceny ropy na hranicu 100 dolárov, čo už má negatívny dopad aj na časť dopytu.

Aktuálnu reakciu trhu s nárastom cien ropy o 3 až 4 % Nemky považuje zatiaľ za adekvátnu. Po výraznejších poklesoch z predchádzajúcich dní tak ešte stále o niečo prevládajú pozitívne faktory. „Pozorne však začíname sledovať situáciu na Strednom východe, ktorá môže najbližšie týždne výrazne zasahovať do cien pohonných hmôt. Ako sme zistili, tak predikovať ceny čo i len na týždeň dopredu môže byť veľmi náročné, keďže za jeden víkend sa môže geopolitická situácia kompletne zmeniť,“ dodal analytik XTB.