Európska komisia nepodporuje obmedzenia na dovoz solárnych panelov z Číny

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/andreas160578

Európska únia (EÚ) by mala podporiť domácich výrobcov solárnych panelov, nemôže však uzavrieť svoje hranice pre dovoz týchto výrobkov. Vyhlásila to v pondelok európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová.

Výrobcovia solárnych panelov v EÚ žiadajú od Bruselu podporu vrátane obmedzení na lacné dovozy z Číny, ktorým dokážu len ťažko konkurovať. Plošné zastavenie čínskych dovozov Simsonová vylúčila s tým, že by to mohlo ohroziť schopnosť Únie inštalovať dodatočné kapacity solárnej energie, ktoré potrebuje na splnenie svojich cieľov v oblasti ochrany klímy. Väčšina solárnych panelov a komponentov používaných v Európe sa dováža z Číny.

„Sú rôzne návrhy, ako môžeme podporiť náš priemysel, ale je jasné, že nemôžeme uzavrieť naše hranice, pretože potrebujeme solárne panely,“ povedala eurokomisárka. „Musíme podporiť náš priemysel, ale potrebujeme všetky výrobky, aby sme splnili naše veľmi ambiciózne ciele,“ dodala.

Spoločnosti by sa mohli zaviazať, že do svojich portfólií zaradia výrobky vyrobené v Európskej únii

Ministri energetiky členských štátov EÚ v pondelok rokujú o návrhoch na riešenie problémov solárneho odvetvia. Simsonová a eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton ministrom v spoločnom liste navrhli zamerať sa na rozšírenie štátnej pomoci európskych výrobcov solárnych panelov s dôrazom na uplatňovanie vysokých environmentálnych štandardov. Spoločnosti, ktoré inštalujú solárne kapacity, by sa tiež mohli zaviazať, že do svojich portfólií zaradia výrobky vyrobené v EÚ, uvádza sa v dokumente, do ktorého nahliadla agentúra Reuters.

Členské štáty Únie vlani inštalovali rekordnú úroveň novej solárnej kapacity, ktorá bola o 40 % vyššia ako v roku 2022. Väčšina týchto panelov a súčiastok, v niektorých prípadoch až 95 %, pochádzala z Číny.