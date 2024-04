Vo dvore múzea MHD v Prahe je výstava k 50 rokom sprevádzkovania metra

Na snímke vlaková súprava pražského metra. Foto: TASR

Záujemcovia o históriu pražskej MHD si môžu vo dvore múzea MHD vo vozovni v Strešovciach bezplatne pozrieť putovnú výstavu usporiadanú k 50. výročiu od sprevádzkovania linky metra C medzi Kačerovom a Florencou, vtedy Sokolovskou. Na paneloch nájdu fotografie aj informácie z histórie metra. ČTK to v stredu povedal vedúci múzea Peter Malík z pražského dopravného podniku (DPP). Výstava bude v múzeu do 1. mája, potom sa presunie 4. mája na deň otvorených dverí v depe Kačerov a o deň neskôr do stanice metra C Kačerov. DPP pripravil na výročie metra ďalšie akcie vrátane historických jázd.

„Výstava má celkovo 20 panelov a sú na nich informácie od histórie, od prvého návrhu z konca 19. storočia až po budúcnosť, čo je automatizácia metra. Záujemcovia tam uvidia jednotlivé etapy, ako vznikali stanice, pripomenú si, ako bola rozkopaná Praha, keď vznikalo napríklad metro B a tak ďalej. Všetky tieto podrobnosti ako vozidlá a plány, ktoré za tých 50 rokov v metre boli,“ povedal Malík.

Okrem histórie týkajúcej sa výstavby metra sa z panelov návštevníci dozvedia aj informácie z roku 2002, keď katastrofálna povodeň poničila 18 staníc metra. Na paneloch sú aj plániky a náčrt budúcnosti metra, keď DPP teraz buduje linku D z Pankráca do Písnice.

Na výstave pracoval podnik zhruba rok, vznikla zaujímavá kolekcia

Na výstave pracoval podnik zhruba rok. Unikátnu a doteraz nepublikovanú snímku sa podľa Malíka síce nepodarilo nájsť, ale vznikla podľa nej zaujímavá kolekcia z archívu nielen DPP, ale tiež firiem Metrostav a Metroprojekt Praha, s ktorými spolupracovala, alebo z ČTK. „Podarilo sa toto prepojiť, predtým sme robili výstavy len z archívu DPP, teraz sa to obohatilo o tieto,“ povedal Malík.

V areáli múzea je výstava prístupná zadarmo, vstupné platia návštevníci až pri vstupe do vozovne. Vidieť ju budú môcť ľudia od 5. mája v metre C Kačerova a potom bude tiež na Chodove, na Jungmannovom námestí alebo v prístupných vestibuloch Metroprojektu Praha a Metrostavu.

Vo filme vtedy radili cestujúcim, ako majú nastupovať na eskalátory

Okrem výstavy má podnik pre ľudí pripravené ďalšie akcie, napríklad na deň otvorených dverí budú na trase metra C 8. mája v bežnej prevádzke jazdiť historické súpravy. O deň neskôr bude podnik v Centre plánovania a architektúry (CAMP) vo Vyšehradskej ulici premietať historické filmy, napríklad ten, ktorý radil vtedy cestujúcim, ako majú nastupovať na eskalátory.

Linka C meria 22,4 kilometra a je na nej 20 staníc. Dojazd z Letňan do stanice Háje trvá 36 minút. Úsek medzi stanicami Florenc a Kačerov je najstaršou súčasťou pražského metra; jeho výstavba bola začatá začiatkom roku 1966 a do prevádzky slávnostne uvedená 9. mája 1974. Na trase C je aj druhý najmladší prevádzkovaný úsek metra: zo stanice Ládví do Letňan sa jazdí od 8. mája 2008.