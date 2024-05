Prepad cien na pumpách pokračoval: Nafta je už na Slovensku jedna z najlacnejších v únii!

Aktualizované Foto: pexels.com/Andrea Piacquadio

Májový vývoj cien na čerpacích staniciach na Slovensku sa motoristom určite pozdával. Zlacňovanie pohonných látok totiž pokračovalo aj v 20. tohtoročnom týždni. Ceny benzínu a nafty však stále zostávajú o čosi vyššie, ako pred rokom.

Ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach na Slovensku minulý týždeň pokračovali v poklese. Benzín bol najlacnejší od polovice marca, nafta od polovice januára. V medziročnom porovnaní sú ale palivá drahšie. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Ako uvádza agentúra ČTK, priemerná cena litra najžiadanejšieho benzínu Natural 95 za týždeň klesla na 1,622 eura z prechádzok 1,631 eura. Znížila sa druhý týždeň v rade, celkovo o 2,3 percenta. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška bolo toto palivo však drahšie, a to o 3,6 percenta. Slovensko má v strednej Európe najvyššiu sadzbu spotrebnej dane na benzín.

Nafta minulý týždeň zlacnela na Slovensku na priemerných 1,507 eura za liter, o rovnakú sumu ako Natural 95. V medziročnom porovnaní sú ceny nafty o 5,9 percenta vyššie.

Ceny prevažne klesali aj v prípade alternatívnych plynových palív. Medzitýždenne zlacnel aj skvapalnený ropný plyn LPG, ktorý sa predával za 0,694 eura za liter. Klesla aj cena stlačeného zemného plynu CNG, ktorý sa predával za 1,600 eura za kilogram. Vyššiu cenu zaznamenal plyn skvapalnený zemný plyn LNG, ktorý sa predával za 1,534 eura za kilogram.

Štatistický úrad SR od začiatku tohto roka zverejňuje aj ceny ďalších alternatívnych pohonných látok. Počas 20. týždňa cena plynu bioLNG stúpla o takmer 50 centov na 2,552 eura za kilogram. Ceny ostatných alternatívnych pohonných látok ostali nezmenené. Vodík sa predával za 21,60 eur za kilogram a elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, za 0,41 eura za 1 kWh (pri rýchlosti nabíjania AC).

Nafta šiesta najlacnejšia v únii

V porovnaní so zahraničím sú pritom ceny pohonných látok na Slovensku relatívne porovnateľné. V prípade nafty máme dokonca najnižšie ceny zo všetkých okolitých štátov Európskej únie. Najbližšie o čosi lacnejšie slovenskí motoristi natankujú až v Rumunsku. Každopádne, cena nafty je aktuálne na Slovensku siedma najnižšia v celej únii.

Ak tankujete benzín, výhodnejších alternatív tankovania za našimi hranicami je však viacero. Drahší benzín totiž z okolitých krajín únie tankovali iba v Rakúsku. Nižšie priemerné ceny benzínu zaznamenali v rovnakom týždni tak v Česku, ako aj v Poľsku, Maďarsku, ale napríklad aj v obľúbenej turistickej destinácii v Chorvátsku.

Ceny by mohli ešte klesnúť

V nasledujúcom období pritom možno očakávať na pumpách ďalšie pozitívne správy, hoci výraznejšieho poklesu cien sa zrejme motoristi nedočkajú. Podľa analytika investičnej platformy XTB Mareka Nemkyho totiž ceny ropy aktuálne klesajú. Negatívne reagovali najmä na správy o opätovnom náraste zásob v USA. "Dopyt po rope v Spojených štátoch je tak pomerne slabý," dodáva analytik.

Veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame taktiež mierne poklesli, podobne ako ceny ropy na burze. "Výhľad do ďalších týždňov zostáva naďalej na mierne zlacnenie, avšak iba v rozmedzí pár desatín z centu, z dôvodu pokračujúcich negatívnych cenových trendov na ropnej burze," tvrdí Nemky. Ako dodáva, postupne však už prichádza mierna stabilizácia cien a trh opäť čaká na významnejší fundament, ktorý by určil smerovanie do ďalších mesiacov.

Tento fundament môže podľa neho prísť práve na zasadnutí kartelu OPEC 1. júna, kde sa bude rozhodovať o pokračovaní súčasne nastavených reštrikcií produkcie.

