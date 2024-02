Cestovná kancelária TUI Group sa vďaka silnému dopytu vrátila k zisku

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Tim Dennert

Najväčší usporiadateľ zájazdov v Európe, spoločnosť TUI Group, sa v prvom štvrťroku svojho finančného roka vďaka vysokému dopytu po cestovaní vrátil k zisku. Podnik v utorok oznámil, že na prevádzkovej úrovni zarobil šesť miliónov eur, zatiaľ čo rok predtým mal stratu 153 miliónov eur. Výsledky výrazne prekonali odhady trhu a manažment odporučil akcionárom, aby schválili návrh stiahnuť akcie firmy z londýnskej burzy. Hlavným trhom by mal zostať Frankfurt nad Mohanom.

Analytici podľa spoločnosti LSEG čakali, že TUI zostane v strate, ktorú odhadovali na 102 miliónov eur. Tržby sa v uplynulom štvrťroku zvýšili o 14,7 percenta na 4,3 miliardy eur. Firma zároveň zachovala výhľad rastu prevádzkového zisku za celý finančný rok na 25 percent.

K zvýšeniu zisku v prvom finančnom kvartáli firme pomohli vyššie ceny a rezervácie. Firma v tomto období obslúžila 3,5 milióna klientov. Prvá polovica fiškálneho roka je zvyčajne slabá a väčšina ročného zisku pochádza z hlavnej letnej sezóny od apríla do septembra.

„Napriek náročnému trhovému prostrediu je záujem o cestovanie stále vysoký,“ uviedol generálny riaditeľ TUI Sebastian Ebel. Počet zákazníkov by podľa odhadu finančného riaditeľa Mathiasa Kiepa mal v tomto roku dosiahnuť 20 miliónov, čo by znamenalo úroveň pred pandémiou choroby covid-19. Vlani firma obslúžila 19 miliónov klientov a Kiep očakáva, že aj výsledky za druhý finančný štvrťrok budú lepšie než pred rokom.

V roku 2007 sa TUI spojila s britskou spoločnosťou First Choice Holidays

Za prijatie návrhu na stiahnutie akcií TUI z londýnskej burzy musia na valnom zhromaždení hlasovať tri štvrtiny akcionárov. Firma by tak zostala iba na frankfurtskej burze, čo by podľa vedenia podniku lepšie odrážalo jeho vlastnícku a obchodnú štruktúru. Akcie spoločnosti sa obchodujú v Londýne aj vo Frankfurte od roku 2007, keď sa TUI spojila s britskou spoločnosťou First Choice Holidays.

Akcie TUI v utorok na burze vo Frankfurte krátko po začatí obchodovania vykazovali rast o viac než sedem percent. Neskôr ale rast zmiernil na menej než štyri percentá.