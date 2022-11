Tohtoročná inflácia je zajac s krátkym chvostom

Zdroj: PR článok

Inflácia prekonáva v tomto roku dlhoročné rekordy. Je najvyššia minimálne za posledných 20 rokov. Investori sa preto snažia nakladať so svojimi peniazmi čo najrozumnejšie. Motívom je snaha ochrániť úspory pred ich neviditeľným požieračom. Aktivita investorov je však často príliš horúčkovitá a neuvážená.

Inflácia si nevyberá

Tohtoročná inflácia je strašiakom tak pre bežných ľudí s úsporami v hodnote pár tisíc eur, ako aj pre investorov s desiatkami, či stovkami tisíc. Ujedá z hodnoty úspor bez rozdielu veku, pohlavia, či spoločenského statusu. Ľudia sa preto začali intenzívne zaujímať o zhodnotenie a investície.

Na prvý pohľad dobrá správa pre bankárov a správcov majetku. Pohľad bližšie však odhalí hlboké vrásky na ich čelách. Ľudia totiž prichádzajú s požiadavkou zarobiť na bezrizikovej investícii 14 percent. To je však pri nízkej miere rizika len veľmi málo pravdepodobné.

Aká je ponuka

Podľa porovnávača finančných produktov FinančnýKompas.sk zarába väčšina investičných nástrojov so strednodobým horizontom štandardne od 3 do 5 percent. Ide napríklad o korporátne dlhopisy slovenských firiem. Z analýzy Magazínu X * vyplynulo, že dlhopisom s najvyšším výnosom na trhu je momentálne korporátny dlhopis s názvom PROXPER 7,25/2027 emitovaný spoločnosťou patriacou do investičnej skupiny Proxenta.

Korporátny dlhopis PROXPER 7,25/2027 poskytuje fixný výnos 7,25 percenta ročne. Jeho dĺžka splatnosti je päť rokov. "Naším zámerom bolo priniesť výnosovo atraktívnu ponuku na trh," objasňuje motiváciu Raymond Kopka, viceprezident predaja investičných produktov skupiny Proxenta.

Dlhší časový horizont

Ako teda prekonať infláciu? Je naozaj pravda, že jedinou možnosťou je investovanie? Odborníci sa zhodujú, že áno. Je však treba sa na rast cien pozerať zo strednodobého hľadiska. "Inflácia viac ako desať percent je výnimočný jav, ktorý by nemal trvať dlhodobo," vysvetľuje Raymond Kopka. Poukazuje pritom na dlhodobý priemer.

Od roku 2010 do konca minulého roka predstavovala anualizovaná miera rastu spotrebiteľských cien na Slovensku 1,9 percenta ročne. Vyplýva to z údajov Svetovej banky. Ak by sme zohľadnili aj rok 2022, ktorého celkové čísla zatiaľ nie sú známe, pri predpoklade 14 percentnej inflácie by rast cien dosiahol 3,3 percent ročne. To sú čísla, s ktorými si investori dokážu poradiť.

"Pri investovaní je potrebné uvažovať aspoň v strednodobom horizonte," radí Kopka. Pripomína, že vlani dosahovala medziročná inflácia úroveň 3,2 percenta a rok predtým dokonca len 1,9 percenta. "Klienti, ktorí s nami investujú dlhodobo, dokázali infláciu bez problémov prekonať," bilancuje finančník.

Dobrú správu má ale Raymond Kopka aj pre tých, ktorí s Proxentou začínajú investovať až teraz. "Pri splatnosti dlhopisu v roku 2027, vyplatíme investorom na výnosoch v hrubom (brutto) dovedna 36,25 percent. Odborníci pritom predpokladajú, že už v roku 2024 by sa mohla inflácia vrátiť na úroveň okolo 2 percent ročne," naznačuje. To je aj podľa ECB optimálna miera inflácie, s ktorou si korporátny dlhopis PROXPER 7,25/2027 hravo poradí.

Rovnaký odkaz aj z iných investičných spoločností

Podobný odkaz posielajú investorom aj privátni bankári. Ako uviedol magazín Forbes v októbrovom vydaní: "Súčasnú infláciu by sa mali investori pokúšať len zmierniť a skôr sa zamerať na dlhodobý horizont." Investovanie totiž nie je špekulácia a iba dostatočný časový horizont vám dokáže doručiť slušné výnosy. Opačný postup vedie k vysokému riziku a možným stratám.

UPOZORNENIE

S investovaním je spojené riziko a hodnota investície môže rásť, klesať alebo stagnovať. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje emitované skupinou PROXENTA nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, Vám poskytne príslušný samostatný finančný agent, ktorý na zmluvnom základe prijíma a postupuje pokyny spoločnosti Proxenta Finance, o.c.p., a.s.