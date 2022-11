Projekt za viac ako miliardu: Vodík z Ukrajiny cez potrubný koridor

Zdroj: ČTK

Firmy o projekte rokujú s politikmi svojich štátov a EÚ. V prípade schválenia by mohol byť hotový do roku 2030, závislý však bude aj na ďalšom vývoji situácie na Ukrajine.

Projekt Stredoeurópskeho vodíkového koridoru je výsledkom spoločnej iniciatívy štyroch plynárenských infraštruktúrnych firiem – nemeckej OGE, českého Net4Gasu, slovenského Eustreamu a ukrajinskej GTSOU. Ich cieľom je preprava vodíka z Ukrajiny, ktorý by mohol byť vhodný na budúcu výrobu zeleného vodíka, cez Slovensko a ČR do Nemecka. Koridor by pritom mal zaistiť prepravu suroviny aj medzi zariadeniami na výrobu vodíka a spotrebiteľmi vodíka v ČR a na Slovensku.

Zástupcovia spoločností teraz dokončili predbežnú štúdiu uskutočniteľnosti. "Výsledky predbežnej štúdie uskutočniteľnosti sú veľmi pozitívne. Zo štúdie jasne vyplýva, že je technicky možné do roku 2030 prepraviť cez strednú Európu 120 gigawatthodín vodíka denne. Stále však zostáva mnoho neistôt, napríklad aký vplyv bude mať na projekt vojna na Ukrajine," povedal dnes generálny riaditeľ spoločnosti Net4Gas Andreas Rau.

Koridor by mal viesť od ukrajinsko-slovenských hraníc až do južného Nemecka. Náklady spoločnosti odhadujú na jeden až 1,5 miliardy eur. Odhad zahŕňa investície do modernizácie potrubia, cezhraničných staníc a vybraných kompresorových jednotiek.

Koridor by podľa firiem mohol využívať aj niektoré už existujúce plynovody. "Počiatočná analýza potvrdila, že najvýznamnejšie plynovody pre tento projekt možno znovu využiť na prepravu 100 percent vodíka. To výrazne znižuje náklady na celý projekt," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič, v ktorej má manažérsku kontrolu skupina EP Infrastructure z Energetického a priemyselného holdingu podnikateľa Daniela Křetínskeho.

Podľa súčasného plánu by mal byť projekt dokončený do roku 2030, samotné práce potom majú začať v roku 2024. Zástupcovia iniciatívy projekt nominovali do desaťročného plánu rozvoja sietí EÚ, zvažujú tiež podanie žiadosti o štatút projektu spoločného európskeho záujmu, aby mohli čerpať dotácie EÚ. Zároveň o ňom rokujú s politikmi svojich krajín.