Osobná zodpovednosť bankárov za straty: Nutná podmienka, aby sme sa vyhli budúcim finančným krízam 

Väčšina finančných kríz má spoločného menovateľa. Začínajú v bankovom sektore a zahŕňajú nadmerné požičiavanie spolu s bublinou aktív, ktorá zvyčajne súvisí s nehnuteľnosťami. Ani globálna kríza v roku 2008 nebola iná, bublina aktív sa zamerala na americké nehnuteľnosti. Profesor financií David Blake z Londýnskej univerzity publikoval výsledky svojho výskumu, ktoré naznačujú, že táto kríza mala inú základnú príčinu. Jednoducho že niektorí ľudia v bankovom sektore „hrali“ pre svoj vlastný finančný zisk.

Hrací plán

Hra mala niekoľko dôležitých funkcií.

Prvým bola zámerná komplexnosť finančných produktov v ich jadre. Išlo najmä o produkty založené na združovaní hypotekárnych úverov na bývanie (nazývaných „cenné papiere kryté hypotékou“), ktoré banky predávali iným bankám a inštitucionálnym investorom. Tieto produkty vydávali banky, ktoré ponúkali hypotéky zákazníkom, ktorí nezarábali dosť na zaplatenie úrokov z hypotéky a spoliehali sa na neustále rastúce ceny nehnuteľností, aby sa udržali nad vodou.

Druhým boli behaviorálne predsudky, ktoré prenikajú do rozhodovania na všetkých úrovniach bankového sektora. Profesor Blake zistil, že bankovníctvo môže často prilákať určitý druh ľudí, ktorí majú sklon k prílišnej sebadôvere, nadmernému riskovaniu a v niektorých prípadoch psychopatickému správaniu. Takíto ľudia majú tendenciu obľubovať zložitosť a využiť ju pre vlastnú potrebu. Často však úplne nechápu dôsledky tejto zložitosti pre stabilitu finančného systému ako celku. Alebo ich to ani nezaujíma, primárne sa držia hrania v systéme, aby maximalizovali svoje bonusy.

Ďalším prvkom je riziko. Mnohí bankári začali mať pocit, že sú imúnni voči jeho potenciálnemu vplyvu. Povzbudzuje ich názor, že bez ohľadu na to, ako sa banky správajú bezohľadne, vlády, a teda daňoví poplatníci, tu budú vždy, aby ich zachránili. A hoci sa finanční regulátori pokúšajú stanoviť účinné pravidlá a kódexy na zmiernenie rizika, zvyčajne to vedie len k neustálej hre na mačku a myš s odvetvím, ktoré sa neustále snaží obísť akékoľvek predpisy, ktoré považuje za príliš náročné.

Ako s tým skoncovať?

Vzhľadom na toto všetko neexistujú žiadne účinné opatrenia, ktoré by na riešenie tejto situácie bola pripravená zaviesť akákoľvek vláda. Blake konštatuje, že zatiaľ nikde neboli žiadne vážnejšie pokusy rozpoznať alebo riešiť problém zložitosti produktov. A pokiaľ ide o správanie sa a typy osobností, každý, vrátane zamestnancov, manažérov, riaditeľov a dokonca aj regulátorov je náchylný podľahnúť.

Doterajšie pokusy bojovať proti systémovému riziku vo financiách boli založené na základnom predpoklade, že finančný systém je racionálny a že bankári sa chcú správať racionálne, ak dostanú správne stimuly. Ale tieto predpoklady, ako naznačuje výskum profesora Blakea, sú sporné.

Zdá sa, že hranie v bankovom sektore je prakticky nemožné eliminovať a jediným účinným opatrením by bolo, aby bankári niesli osobnú zodpovednosť za straty. Len tak by sa možno dokázal odstrániť pocit, že ich činy a ich hry nemajú žiadne osobné finančné ani právne dôsledky. Práve toto, namiesto odstránenia stropu na bonusy bankárov, považuje za šancu ako zabrániť opätovnému výbuchu finančného systému.

Žiadna vláda však takýto zákon ešte neprijala a ani by to nemohla urobiť sama, pretože by to okamžite spôsobilo presun celého národného bankového sektora do inej jurisdikcie. Zákon by sa musel zaviesť súčasne vo všetkých krajinách čo značne znižuje pravdepodobnosť, že sa tak stane.

Blake priznáva, že jeho práca má pochmúrny záver najmä pre daňových poplatníkov, keď jediné účinné opatrenie na obmedzenie hier nebude a ani nemôže byť zavedené. Aspoň čiastočným riešením, podľa výskumu by mohol byť návrat k jednoduchým produktom, ktorým banky, ich regulačné orgány a ich zákazníci rozumejú. Vo väčšine prípadov sa ukázalo, že zložitosť je zbytočná. Tak, ako aj hlavné funkcie bánk sú celkom jednoduché: získavať prostriedky od vkladateľov a veľkoobchodných trhov s cieľom požičiavať domácnostiam a firmám. Banky tieto služby úspešne poskytujú už po stáročia. Dnes sa však bankári nezaujímajú o jednoduché produkty, pretože ich hranie je náročnejšie. A kým sa to nezmení, skutočne dôležitou lekciou globálnej finančnej krízy je, že sa musí zopakovať. „Veľká hra“ nikdy neskončí, uzatvára David Blake.