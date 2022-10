Centrálne banky tvrdia, že sú uchovávateľmi hodnoty peňazí. Ako to robia? 

Zdroj: oPeniazoch

Zachovávame hodnotu peňazí. Môže to znieť ako zlý vtip, ale v skutočnosti to tvrdia viaceré centrálne banky, píše Andreas Granath na stránkach mises.org.



Poukazuje pritom na odkazy centrálnych bánk zverejnených na ich vlastných weboch. Napríklad tej švédskej, kde Riksbank uvádza: „zabezpečujeme, aby si peniaze zachovali svoju hodnotu (v priebehu času)“. Anglická Bank of England má podobné vyhlásenie: „strážime hodnotu vašich peňazí udržiavaním stabilných cien.“ A do tretice Bank of Canada : „pracujeme na zachovaní hodnoty peňazí udržiavaním nízkej a stabilnej inflácie.“



Keď Andreas Granath poslal Riksbank otázku, ako mohli urobiť takéto vyhlásenie a ako definujú pojem hodnota, prišla mu odpoveď, že pod pojmom „peniaze si udržia svoju hodnotu“ majú na mysli, že index spotrebiteľských cien (CPI) by sa mal neustále zvyšovať „pomalým“ tempom (2 percentá ročne). A že väčšina ostatných centrálnych bánk, ako napríklad FED, definuje cenovú stabilitu týmto spôsobom.



Granath je presvedčený, že na prežitie nepotrebujeme infláciu a že ceny nemusia rásť, aby sa ekonomika udržala v chode. V tomto duchu vysvetľuje, čo je vlastne nesprávne na vyhláseniach centrálnych bánk.



Centrálne banky tvrdia, že keď spotrebiteľské ceny v dôsledku zvýšenej peňažnej zásoby rastú, peniaze si zachovávajú svoju hodnotu (cenu). Ale sedliacky rozum nám hovorí, že ak cena tovarov a služieb rastie, hodnota jednotky peňazí klesá.

Cenovú stabilitu väčšina centrálnych bánk definuje ako zvýšenie CPI o približne 2 percentá ročne. Ceny rôznych tovarov a služieb ale nerastú rovnomerne, keď je peňažná zásoba nafúknutá. Niečo zdražie viac, iné menej.



Skutočnosť, že peniaze nie sú neutrálne, prospieva skorším príjemcom nových peňazí na úkor neskorších príjemcov. Novo vložené peniaze do ekonomiky teda vytvárajú väčšie zvýšenie cien tam, kde sú prvýkrát vložené (Cantillonov efekt).







Centrálne banky si tiež mýlia hodnotu s cenou a cenu peňazí s cenou CPI. Podľa Granatha to nie je prekvapujúce, pretože centrálne banky pracujú s nesprávnou ekonomickou teóriou. V bežnej reči cena označuje hodnotu, ale sú to dve rozdielne veci. Cena je aktuálny výmenný pomer medzi tovarom a/alebo službami a peniazmi, s ktorými sa obchoduje. Ako píše Carl Menger vo svojej knihe Principles of Economics:

„Hodnota je úsudok, ktorý si ľudia vytvoria o dôležitosti tovaru, ktorý majú k dispozícii, pre udržanie ich života a blahobytu. Hodnota teda neexistuje mimo vedomia ľudí.”

Ako píše Granath, vládcovia rýchlo zistili, že môžu rozšíriť svoju moc a zvýšiť svoje bohatstvo monopolizáciou vydávania peňazí. Tým, že sa peniaze vládcov stali jediným zákonným platidlom, väčšina si cenila aj fiat peniaze, pretože alternatívy boli nezákonné. Po ukončení zlatého štandardu si vlády ponechali zlato a do obehu dali papierové peniaze bez toho, aby boli splatné. Keďže nekryté fiat peniaze sú stále jediným zákonným platidlom, príliš veľa ľudí nad nimi nijak nepremýšľa.



Ale ak by sa nad nimi ľudia premýšľali, oceňovali by viac peniaze, ktorých cena časom stúpla, alebo peniaze, ktorých cena klesla? Za posledných sto rokov cena (kúpna sila) amerického dolára klesla o 94,34 percenta, švédskej koruny o 96,61 percenta, kanadského dolára o 94,05 percenta a britskej libry o 97,08, vymenúva Granath a do protikladu dáva spotovú cenu striebra, ktorá za rovnaké obdobie vzrástla o 3033 percent, či spotovú cenu zlata o 8591 percent.



Vypichol len dve komodity, ale v dôsledku menovej inflácie rovnako rastie hodnota každej komodity. Zlato a striebro patria medzi populárnych uchovávateľov hodnoty a zaistenia proti inflácii. „Vzácne kovy sú oceňované už tisíce rokov pre svoje peňažné výhody, krásu a priemyselné účely. Fiat peniaze, na druhej strane, sú cenené, pretože sú jedinou legálnou možnosťou ako peniaze a pretože väčšina ľudí nerozumie základom ekonómie,“ porovnáva Granath a v tejto súvislosti aj odporúča upraviť vyhlásenia centrálnych bánk. „Sme centrálna banka a zabezpečujeme, aby sa peniaze stále oceňovali tým, že monopolizujeme vydávanie peňazí.“