Skupovanie start-upov veľkými korporáciami: Ako do Európy prúdi americký rizikový kapitál

Zdroj: the conversation

Foto: getty images

dnes 0:32 -

V roku 2021 v Spojených štátoch prezident Joe Biden vymenoval Linu Khanaovú do čela Federálnej obchodnej komisie, ktorej poslaním je chrániť spotrebiteľa zákazom vytvárania monopolného postavenia veľkých spoločností. Toto vymenovanie bolo šokom pre high-tech priemysel a najmä pre tzv. GAFAM (Google/Alphabet, Facebook/Meta, Amazon a Microsoft).



Táto profesorka práva na Kolumbijskej univerzite sa skutočne preslávila v roku 2017 článkom v Yale Law Journal, v ktorom sa domnieva, že protimonopolné zákony sú nevhodné na reguláciu platforiem ako Amazon alebo Google. Podľa zákonov akvizície start-upov GAFAMom predstavujú formu predátorskej inovácie zo strany týchto spoločností, ktoré sa chcú vyhnúť vzniku konkurentov a vytvoriť si monopolné postavenie. Vzhľadom na veľmi skromnú veľkosť start-upov tieto akvizície nepodliehajú regulácii. Od svojho vymenovania viedla Lina Khanová právnu a mediálnu križiacku výpravu proti GAFAM, aby im zabránila získavaniu start-upov v mene všeobecného záujmu, boja proti monopolom a podpory inovácií.



Start-upy, iniciátori inovácií

Priemyselná história je však dláždená spoločnosťami ako DEC, IBM, Xerox, ATT, Kodak, Hewlett-Packard, Alcatel atď., ktoré mali veľké ťažkosti alebo zanikli napriek masívnym investíciám do výskumu a vývoja. Poučenie z 20. storočia je, že tieto investície do výskumu a vývoja len zriedka umožňujú veľkým spoločnostiam vytvárať radikálne inovácie, ktoré prinášajú rast. Radikálne inovácie často iniciujú start-upy mimo hraníc veľkých spoločností.



V novej otvorenej inovačnej paradigme vznikajúcej v 21. storočí sa veľké spoločnosti podieľajú na inovačných ekosystémoch, aby našli páky na rast získavaním začínajúcich firiem. V tomto modeli riadenia inovácií outsourcujú výskum inovácií a zameriavajú sa na vývoj a využitie získaných inovácií. Práve do tejto paradigmy je potrebné umiestniť stratégie akvizície a rozvoja (A&D) veľkých skupín, ako je GAFAM.



Tieto akvizície start-upov, ktoré zďaleka nepohlcujú inovácie, prispievajú k financovaniu ich rastu, aby sa stali „scale-upmi“, čo je názov pre úspešné start-upy. Služba YouTube, ktorá bola vytvorená v roku 2005, by sa asi nestala najobľúbenejšou platformou na sledovanie videí, keby ju v roku 2006 nezískala spoločnosť Google a nevyužívala by tak svoje finančné, technologické a komerčné možnosti.Rovnako je otázne, či by bol Android vytvorený v roku 2003 operačným systémom, ktorý v súčasnosti poháňa viac ako 70 % smartfónov na svete, ak by tento start-up nebol v roku 2005 odkúpený spoločnosťou Google. Podobná otázka vyvstáva v súvislosti s WhatApp, Oculus a Instagram, ktoré získal Facebook, LinkedIn, ktorý získal Microsoft alebo Audible a Zappos pod značkou Amazon.



Cnostná dynamika v ekosystéme otvorených inovácií

Toto zovšeobecnenie stratégií A&D zmenilo správanie sa niekoľkých aktérov v otvorených inovačných ekosystémoch a spustilo určitú dynamiku. Podnikatelia, študenti a univerzity vytvárajú alebo podporujú vytváranie start-upov s vedomím, že ich môže získať veľká spoločnosť a odmeňovať tak podnikateľskú iniciatívu.







Vedci v novom výskume ukázali, že perspektíva predaja start-upov veľkým skupinám bola tiež veľmi silným stimulom pre investorov rizikového kapitálu, aby investovali. Sú základnými „prenášačmi“ inovácií medzi fázou prieskumu, ktorou sa zaoberá začínajúca spoločnosť, a fázou využívania, ktorú presadí veľká spoločnosť. Väčšina odlevov kapitálu zo strany investorov rizikového kapitálu nastáva predajom ich podielov veľkým skupinám, pričom výnimku tvoria IPO. V roku 2021 bolo v Spojených štátoch z 1 538 kapitálových odchodov uskutočnených investormi rizikového kapitálu 1 357 (t. j. 88,2 %) výsledkom akvizície veľkou spoločnosťou v porovnaní so 181 prostredníctvom prvotnej verejnej ponuky.



Pred inováciami sa veľké spoločnosti, ako je GAFAM, masívne podieľajú na financovaní start-upov a otvoreného inovačného ekosystému prostredníctvom svojich firemných fondov rizikového kapitálu. Fond Google Venture drží viac ako 8 miliárd dolárov v investíciách do start-upov, z ktorých niektoré získala alebo získa materská spoločnosť. V roku 2021 v Spojených štátoch fondy rizikového kapitálu od veľkých spoločností prispeli 142,2 miliardami USD z 332,8 miliárd USD investícií rizikového kapitálu uskutočnených v krajine, čo predstavuje 42,7 %.



Akvizície start-upov zo strany GAFAM a iných veľkých skupín je preto potrebné zaradiť do celkového fungovania otvorených inovačných ekosystémov. Tieto akvizície podporujú zrýchlenie a industrializáciu inovácií poskytovaním financovania, technologických zručností a marketingu. Tieto akvizície tiež predstavujú impozantný stimulačný mechanizmus, ktorý prispieva k vytváraniu inovatívnych start-upov pre ostatných hráčov v ekosystéme, či už ide o podnikateľov, zamestnancov, univerzitných výskumníkov, investorov rizikového kapitálu a všetkých poskytovateľov služieb.



Zabránenie veľkým spoločnostiam v získavaní start-upov by preto spochybnilo fungovanie otvoreného inovačného ekosystému a viedlo by k stiahnutiu kritických hráčov v cykle inovácií. Ekonomickým záujmom skupiny, ktorá získa start-up, je rozvíjať ho, aby podporil jeho rast a aby bola jeho investícia zisková. Keď Facebook v roku 2012 získal začínajúci Instagram (vytvorený v roku 2010) za 1 miliardu dolárov, následne masívne investoval do finančných, technologických a obchodných zdrojov, aby zvýšil počet používateľov z 30 miliónov v roku 2011 na viac ako dve miliardy na konci roka 2021.



Veľká skupina, ktorá pohltí komplementárnu a nekonkurenčnú inováciu od nadobudnutého start-upu, by bola ekonomicky iracionálna. Veľké skupiny majú tendenciu oslabovať začínajúce podniky, ktoré odmietajú akvizíciu, najmä kopírovaním ich funkcií. Netscape v roku 1994 odmietol ponuku zo strany Microsoftu a nakoniec zmizla tvárou v tvár konkurencii zo strany Microsoft Exploreru. V roku 2013 Snapchat odmietol ponuku na prevzatie od Facebooku a odvtedy stále videl, ako ho potenciálny kupec oslabuje tým, že ho kopíroval.







Akú úlohu zohráva regulátor

Ak si vezmeme, že tieto akvizície predstavujú faktor zrýchlenia, je namieste zamyslieť sa nad úlohou zákonodarcu. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že keď získaná inovácia dosiahne zrelosť, získa monopolné postavenie, čo sa deje na úkor nových inovácií. Ak by bol Google Store nezávislým subjektom, nezvýhodňoval by ostatné produkty Alphabet. Preto je potrebné regulovať GAFAM, keď ich nové aktivity dozrejú. Zákonodarca by mohol nariadiť rozdelenie zrelých inovácií prostredníctvom odčlenenia. Dnes by to znamenalo oddelenie YouTube od Google, Instagramu od Facebooku či LinkedInu od Microsoftu.



Na druhej strane, pokiaľ ide o inovácie, Európa sa musí obávať slabosti odvetvia rizikového kapitálu. Investované sumy zostávajú nízke a stále viac amerických fondov rizikového kapitálu investuje v Európe a konkuruje európskym fondom s oveľa väčším kapitálom.



Od roku 2016 spoločnosť Insight Partners uskutočnila 84 investícií do európskych start-upov, Accel 59, Tiger Global Management 51 a Index Ventures 46. Tieto fondy sú trójskym koňom veľkých amerických spoločností, ktoré sú niekedy financované investormi rizikového kapitálu. Poskytujú im, prístup k súkromným informáciám ohľadom európskych start-upov, ale predovšetkým dokážu urobiť spätné odkupy za vyššie ocenenia, než aké ponúkajú veľké európske spoločnosti.



V roku 2021 sa americkí investori rizikového kapitálu zúčastnili 2 210 investičných kôl v Európe v hodnote 70,7 miliardy eur. Priemerná výška kapitálu získaného európskym start-upom je 38 miliónov eur, keď sa na financovaní zúčastňuje americký fond. Ak záujem neprejaví žiaden americký investor, je to len 6,3 milióna eur.

Pre európsku suverenitu je preto dôležité vyvinúť silné odvetvie rizikového kapitálu dobre prepojené s hlavnými spoločnosťami na kontinente, aby sa podporil rozvoj inovatívnych začínajúcich firiem. V roku 2021 európske firmy rizikového kapitálu získali len 18,2 miliardy eur, z toho 18 % prostredníctvom podnikových fondov. Od silného odvetvia rizikového kapitálu máme ešte ďaleko.