Decentralizované burzy a zmenárne (DEX) na kryptomenách

Decentralizované burzy a decentralizované zmenárne, sú platformy, na ktorých dochádza k peer-to-peer výmene prostriedkov, čiže používatelia obchodujú priamo medzi sebou bez potreby asistencie tretej strany. Pretože ako dokazuje minulosť, služby tretích strán môžu byť kompromitované a ich servery a webstránky sa môžu stať cieľom útokov hackerov.



Decentralizované burzy sú niekedy uprednostňovanou voľbou medzi „crypto purists“ kvôli samotnej povahe blockchainu a kryptomien, ktoré sa predpokladali ako iniciatívy orientované na komunitu. Vo všeobecnosti sa oveľa ťažšie používajú, majú obmedzenú funkčnosť v porovnaní s centralizovanými burzami a vyznačujú sa nižším objemom obchodov. A čo je najdôležitejšie, užívatelia nemôžu používať fiat peniaze (EUR, USD atď.) na nákup kryptomien. Každý užívateľ musí mať samostatný účet alebo peňaženku na centralizovanej burze, kde môžu vložiť peniaze a vybrať si peniaze, keď chcú odísť. Môžeme bez váhania povedať, že centralizované burzy sú vstupným bodom do krypto sveta. Decentralizované burzy využívajú väčšinou skúsení obchodníci, ktorí by chceli zostať v anonymite a takí obchodníci, ktorí hľadajú nižšie poplatky a sú ochotní prehliadnuť otázky týkajúce sa likvidity.



Užívateľský zážitok

Problém súčasných decentralizovaných búrz spočíva v tom, že poskytujú (vo väčšine prípadov) hrozný užívateľský zážitok a majú väčšinou neintuitívne rozhranie. V centralizovanej burze môžete kúpiť alebo predať a veci sa dejú na pozadí, zatiaľ čo v tradičnej decentralizovanej burze existuje viacero transakcií, ktoré si vyžadujú výmenu jednej kryptomeny za inú kryptomenu.



Možnosti platby

Decentralizované burzy sú zvyčajne iba crypto-to-crypto, čo znamená, že existujú obmedzené možnosti platby, pretože jednu obchodovanú kryptomenu môžete meniť iba za inú, čiže nie je možné použiť napríklad eurá na nákup Bitcoinu. Krypto fondy môžete vkladať len na decentralizovanú burzu, zatiaľ čo s centralizovanými burzami môžete tiež vkladať fiat peniaze z debetnej karty, kreditnej karty a bankového účtu prostredníctvom SEPA.



Likvidita

Jedným z hlavných problémov súčasných decentralizovaných búrz je, že nie sú likvidné, čo znamená, že vo všeobecnosti tam je len niekoľko účastníkov a nízky objem činností. Jednoducho nemajú dostatok predajcov, ktorí by mohli pritiahnuť veľké množstvo kupujúcich.

Napríklad ak chcete kúpiť Bitcoin v hodnote 1000 eur, budete mať oveľa väčšie šance na jeho skutočné získanie na centralizovanej burze, pretože bude mať dostatok objemu na skutočné dokončenie objednávky.







Bezpečnosť vo forme zákonnosti a predpisov

Návrh týkajúci sa hlavnej hodnoty decentralizovanej burzy umožňuje zmluvným stranám obchodovať priamo medzi sebou v reťazci. Takéto výmeny nie sú závislé od centralizovanej obchodnej burzy a prevzatia súvisiacich rizík úschovy s manipuláciou s fiat peniazmi a úschovou krypto aktív. Centralizované burzy zvyčajne ponúkajú peňaženku, kde môžu užívatelia ukladať aktíva. Decentralizované burzy to nerobia a preto vylučujú riziko bezpečnosti finančných prostriedkov užívateľov peňaženky.



Pár príkladov fungujúcich DEX



ShapeShift.io

ShapeShift je nepochybne najpopulárnejšia decentralizovaná zmenáreň (nie burza), ktorá je dostupná používateľom na celom svete, s výnimkou obyvateľov štátu New York a Severnej Kórei. Na ShapeShift nenájdete ikonku dolára, eura, či libry. Na tejto zmenárni sa obchoduje výhradne s kryptomenami. Ich portfólio kryptomien sa mení každý týždeň na základe zmien v likvidite jednotlivých kryptomien. Zvyčajne sa však dá obchodovať so všetkými veľkými kryptomenami. Naviac ShapeShift nikdy neprestáva pridávať nové meny, ktorých likvidita sa zvyšuje. A ako to funguje? Pošlite na zmenáreň určité množstvo jednej kryptomeny a naspäť dostanete vašu čiastku v inej, vami zvolenej kryptomene (preto je ShapeShift zmenáreň, nie burza).



Waves DEX

Počas spustenia v apríli 2017, platforma Waves oznámil tvorbu Waves DEX, ako súčasť ich iniciatívy zmeniť fakt, že “každá decentralizovaná kryptomena sa obchoduje na centralizovaných burzách”. Waves DEX vám dáva výhody centralizovaných zmenární bez ich typických negatív. Všetky objednávky vybavuje server, ktorý však nemá prístup k vašim prostriedkom. Takto v sebe Waves DEX skĺbuje všetky pozitíva, bezpečnosť a súkromie decentralizovaných búrz a rýchlosť a stabilitu centralizovaných búrz.



Bisq

Všetky decentralizované burzy a zmenárne sú anonymné, ale Bisq na tomto fakte stavia celý svoj marketing a nebojí sa ísť ešte ďalej v otázke súkromia. Na stránke Bisq nájdete tento slogan: “Bisq je pre tých, ktorí nechcú stratiť kontrolu nad ich súkromím a predať ju autoritám za cenu možnosti obchodovať s inými ľuďmi. My považujeme finančné transakcie za formu súkromnej komunikácie, ktorá by mala byť chránená pred bankami, vládami, a inými inštitúciami.” Čo sa týka estetiky, určite sa mnohým bude burza Bisq páčiť. Burza je viac menej identická s predošlými a nič extra naviac neponúka, prináša však diverzifikáciu do portfólia decentralizovaných zmenární.



Changelly

Changelly je ďalšia populárna decentralizovaná zmenáreň na trhu. Changelly využíva automatizovaný systém, ktorý je zaujímavý tým, že mapuje ceny kryptomien na viacerých burzách a ich cenu priemeruje. Ďalšia zaujímavá vec na Changelly je ich poplatkový systém. Ten je priamočiary, za každú transakciu zaplatíte poplatok vo výške 0.5%. Tento poplatok platí pre všetky kryptomeny, ktoré Changelly ponúka. Tiež poskytuje API, ktoré umožňuje web stránkam jednoducho obchodovať s kryptomenami cez widget.

Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0