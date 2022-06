Michael Saylor: 10 nutných krokov, aby sa bitcoin stal silnejším aktívom

Zdroj: BitcoinMagazine/BBG

Foto: getty images

dnes 16:05 -

„Je tu asi 10 vecí, ktoré sa musia stať v priebehu nasledujúceho desaťročia, aby sa z bitcoinu stalo lepšie aktívum, a my tak trochu vieme, čo je tých 10 vecí,“ uviedol Saylor v rozhovore.



Prvým na zozname problémov, ktoré treba riešiť, je absencia pravidla zákazu Wash tradingu, čo je proces, pri ktorom obchodník kupuje a predáva cenný papier za výslovným účelom poskytovania zavádzajúcich informácií na trh. V niektorých situáciách sú takéto obchody dohodnuté medzi obchodníkom a maklérom, inokedy medzi investormi, ktorí konajú ako kupujúci aj predávajúci cenného papiera. Tieto praktiky sú nezákonné na tradičných akciových trhoch.



Potom Saylor spomenul problémy s 520 neregistrovanými a neregulovanými kryptoburzami, ktoré ponúkajú 20-násobný pákový efekt , čo často vedie k obrovským stratám nechránených investorov.



Ďalej, 19 000 kryptomien, ktoré sú krížovo kolateralizované a spojené s bitcoinom, v súčasnosti brzdia bitcoin tým, že ho porovnávajú so zle spravovanými, neregistrovanými cennými papiermi. Navyše sa táto záležitosť zhoršuje, keďže tieto cenné papiere sú oslavované ďalšou pripravovanou emisiou, „divokými bankami“, ktoré umožňujú tzv. hráčske praktiky ponúkajúce neudržateľné výnosy, ako to bolo napríklad pri páde ekosystému Terra.



V neposlednom rade Saylor vymenoval neznalosť a strach z triedy aktív, keďže nedostatok technického know-how stále mnohých desí, rovnako ako mediálne pokrytie, ktoré hovorí o mnohých údajných krachoch bitcoinu.



Strach a neistota sa však netýka iba bitcoinu, keďže Saylor ďalej vysvetlil, že v súčasnosti nemáme skutočný stablecoin, o ktorom sa domnieva, že bude veľkým prínosom pre ekosystém, keď bude plne regulovaný a schválený.



Generálny riaditeľ uzavrel svoj zoznam a poznamenal, že neexistuje spotový burzový fond (ETF), ktorý by inštitúciám umožnil interagovať aktíva bitcoinu bez toho, aby ich museli samy držať.



Nakoniec, tri zostávajúce body, ktoré je potrebné zlepšiť v bitcoinovom ekosystéme, sa krútia okolo nedostatku regulačných usmernení a podpory, ktoré musia inštitúcie v súčasnosti prekonať. Tieto body zahŕňajú nedostatok poistenia, ako aj poradenstvo pri zapájaní sa do odvetvia.

Pred odhalením svojho zoznamu vylepšení, ktoré nakopnú bitcoin do ďalšieho býčieho cyklu, strávil Saylor veľkú časť rozhovoru ospravedlňovaním bitcoinovej stratégie MicroStrategy počas tohto nedávneho poklesu. „Urobili sme veľa spätných testov a ja som sa vrátil a pozrel sa na čísla," vysvetlil Saylor. „Keď sme 10. augusta 2020 oznámili náš nákup bitcoinov za 250 miliónov dolárov, odvtedy si bitcoin pripísal 72 %.“



Ďalej to porovnal s niektorými tradičnými aktívami za rovnaké časové obdobie vrátane: NASDAQ (-2 %), zlata (-9 %), S&P 500 (+9 %) a nehnuteľností na bývanie (+26 %). „Základom je, že bitcoinová stratégia je 10x lepšia ako ktorákoľvek iná alternatíva,“ uzavrel Saylor. „Takže nie. Neľutujem to.”