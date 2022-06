Najlacnejšia dovolenka toto leto je v Grécku a Turecku, Chorvátsko výrazne zdraželo

Zdroj: CapitalPanda

Foto: TASR /Martin Baumann

dnes 16:04 -

Slovákov vyjde toto leto najmenej dovolenka pri mori v Grécku a Turecku, medzi cenovo výhodné patria aj rezorty v Španielsku a na Malte. Dôvodom sú ekonomické problémy týchto krajín, ktoré sa prejavujú aj nižšími cenami pobytov. Naopak, Chorvátsko sebavedomo výrazne zdvihlo ceny ubytovania, a zaradilo sa tak spolu s Francúzskom medzi najdrahšie destinácie pri Stredozemnom mori. Vyplýva to z porovnávacej analýzy, ktorú na základe makroekonomických dát a porovnaní cien pobytových zájazdov v online rezervačných systémoch najväčších nemeckých cestovných kancelárií (TUI Deuschland, DER Touristik, FTI) pre obdobie 1. 7. – 31. 8. 2022 vypracoval broker CapitalPanda.



Chorvátsko toto leto výrazne zdraželo

Zlacnenie alebo zdraženie ceny zájazdov priamo súvisí s ekonomickou kondíciou jednotlivých krajín. Grécko a Španielsko tradične trápi vysoká miera nezamestnanosti a celkovú situáciu ešte zhoršil dopad pandémie koronavírusu. Turecko zase bojuje so závratnou infláciou, ktorá spôsobuje oslabovanie tamojšej meny, a tým aj zlacňovanie zájazdov pre zahraničných turistov.



Prekvapením sú ceny letných dovoleniek v Chorvátsku, ktoré malo dlhú dobu nálepku lacnej a atraktívnej krajiny. Tento obrázok sa ale už nejakú dobu mení a Chorvátsko v tejto sezóne už bude patriť k najdrahším turistickým destináciám pri Stredozemnom mori. V priemere narástli ceny pre tohtoročnú sezónu medziročne o 20-25 percent, avšak výnimkou nie je ani 50-percentné zvýšenie cien.



Najdrahšou zo skúmaných destinácií pre letnú dovolenku je Azúrové pobrežie vo Francúzsku. To sa dá vysvetliť okrem iného tým, že tamojší hotelieri cielia na inak ekonomicky situovanú klientelu ako tradičné rezorty, ktorých cieľom je hlavne stredná trieda.





Zdroj: Analýza brokera CapitalPanda



Turecká líra oslabuje, turisti dostanú za svoje eurá viac

S výnimkou Chorvátska a Turecka sa všetky vybrané destinácie nachádzajú na území eurozóny. Znamená to, že ceny dovoleniek v Chorvátsku a Turecku môžu podliehať kurzovým výkyvom lokálnych mien práve voči euru. V prípade Chorvátska je však pravdepodobnosť výrazného kolísania kurzu kuny voči euru nepomerne nižšia než u tureckej líry. Tureckú ekonomiku trápi už niekoľko rokov dvojciferná inflácia, ktorá sa v posledných mesiacoch dramaticky zvyšuje. V apríli sa medziročná miera inflácie vyšplhala na takmer 70 percent, zatiaľ čo pred rokom sa nachádzala približne na 16-percentnej úrovni.



Z tohto dôvodu sa dá očakávať ďalšie oslabovanie tureckej líry. Nie je však úplne jasné, nakoľko sa premietne do koncových cien letných pobytov, keďže týmto smerom vychýlený kurzový rozdiel predstavuje potenciálny zisk pre cestovnú kanceláriu. Dá sa ale očakávať, že o prípadný kurzový zisk sa cestovná kancelária s klientom podelí. V každom prípade ide o kurzové riziko, ktoré má na klientov potencionálne pozitívny dopad.



Turistický ruch patrí medzi odvetvia, ktoré boli pandémiou koronavírusu najviac zasiahnuté. Po dvoch rokoch „turistickej pauzy“ sa tradičné prímorské letoviská naplno prebúdzajú k životu. A ruka v ruke s tým ide taktiež cenový vývoj. Kým počas koronavírusovej pandémie sa ceny v turistickom ruchu v rámci eurozóny znížili v priemere o šesť percent, teraz sa dá očakávať presne opačný vývoj.



Metodika analýzy

Analytici brokera CapitalPanda mapovali ceny v obľúbených destináciách pre najčastejšie dĺžky pobytu (7 a 10 dní), rôzne typy stravovania (raňajky, polpenzia, all inclusive) a pre rôzne kvalitatívne kategórie hotel (počet hviezdičiek). Medzi ďalšie kritéria patrili čo najkratšia vzdialenosť k pláži alebo prítomnosť bazénu v rámci daného rezortu. Vo všetkých prípadoch ceny zahŕňajú leteckú dopravu a zodpovedajú obdobiu od 1. júla do 31. augusta 2022, teda obdobiu letných školských prázdnin. Ceny sú výsledkom váženého priemerovania a pri výbere konkrétnej ponuky sa samozrejme môžu od priemeru líšiť.

*okrem vybraných letovísk Grécka, Talianska, Chorvátska, Francúzska a Španielska v Stredomorí boli do porovnania zaradené aj tzv. Turecká riviéra a Kanárske ostrovy