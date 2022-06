Čína smeruje k najväčšej obchodnej dohode na svete

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:06 -

Stretnutie regionálneho komplexného hospodárskeho partnerstva (RCEP) na južnom ostrove Hainan zdôraznilo očakávania analytikov, že Čína nebude reagovať na Indicko-tichomorskú stratégiu a pravdepodobne sa zameria na už dohodnuté obchodné pakty. Bude pokračovať v presadzovaní prijatia RCEP, pretože to poskytuje členským štátom prístup na obrovský trh, ktorý IPEF nemá.



Peking by sa tiež zameral na svoje žiadosti o pripojenie k ďalším rozsiahlym obchodným dohodám vrátane druhého najväčšieho globálneho obchodného paktu, Komplexnej a progresívnej dohody o transpacifickom partnerstve (CPTPP) a Dohody o partnerstve digitálnej ekonomiky (DEPA).

Stratégia Číny bude v súlade s tým, ako sa Čína, ale aj ďalšie štáty a politickí pozorovatelia pozerajú na IPEF – neobchodnú dohodu a Bidenovu geopolitickú skôr než ekonomickú orientáciu na Áziu a Tichomorie. Koncom mája, po spustení IPEF, bývalý malajzijský premiér Mahathir Mohamad kritizoval indicko-pacifickú dohodu a povedal, že ide o politický krok USA na izoláciu Číny. Malajzia je jednou z 13 krajín, ktoré sa pripojili k IPEF.



Obchodný špecialista Heng Wang, ktorý pôsobí v Centre medzinárodného obchodného a ekonomického práva Herbert Smith Freehills China (CIBEL) na University of New South Wales, tiež zastáva názor, že Čína bude naďalej využívať prístupy na trh, ktoré má v rámci RCEP, pretože to umožnia prehĺbiť svoju prítomnosť v regióne. „RCEP je jedinou mega regionálnou obchodnou dohodou, ktorej je Čína zmluvnou stranou,“ povedal Wang.



IPEF je „klub, v ktorom chcete byť“, aj keď niektorým to neprináša okamžité výhody. „V prípade, že by niekto pochyboval o americkej vízii IPEF ako zabijaka RCEP, Biely dom v oznámení [IPEF] výslovne uviedol, že: “Spolu predstavujeme 40 % svetového HDP,” povedal Henry Gao, docent práva na Singapore Management University. „Prečo by padlo toto vyhlásenie, keď IPEF nemá byť o prístupe na trh?”

Podľa Číny RCEP predstavuje 30 % svetového HDP. Čína už dosiahla pokrok v implementácii RCEP od jeho spustenia v januári, vytýčila plán pre čínske podniky, ako rozšíriť obchod a nájsť príležitosti prostredníctvom tohto partnerstva. Peking stanovil usmernenia v šiestich oblastiach vrátane obchodu a výroby a podporil používanie čínskeho jüanu na obchodné vysporiadanie obchodných transakcií. Úrady tiež požiadali podniky, aby využívali svoj výrazne propagovaný prístav voľného obchodu v Hainane, ktorý zavádza nezávislý colný systém. Už najmenej 10 provincií vrátane Fu-ťien a Če-ťiang vypracovalo rozsiahle plány na používanie RCEP. Jün-nan chce napríklad zvýšiť export poľnohospodárskych produktov, zatiaľ čo Kuang-si sa snaží modernizovať spoločne prevádzkované priemyselné časti v Malajzii. Vlády Kuang-si a Fu-ťien chcú tiež vybudovať ďalšie priemyselné zariadenia vo Vietname, Malajzii a Indonézii.



Mnohé provincie sa zaviazali poskytovať celý rad podporných služieb súvisiacich s RCEP pri ochrane práv duševného vlastníctva a mechanizmoch riešenia obchodných sporov. Čo sa týka podpísania ďalších obchodných dohôd s cieľom potenciálne čeliť IPEF, Čína pravdepodobne nebude uzatvárať ďalšie bilaterálne alebo trilaterálne pakty v regióne, ako je uzavretie otvoreného čínsko-japonsko-kórejského paktu o voľnom obchode, pretože uprednostňuje „gradualizmus“, alebo pomalý reformný prístup k obchodným dohodám.