Vláda: Sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa sa majú zvýšiť

Suma daňového bonusu by sa mala zvýšiť. Skupina daňovníkov uplatňujúcich si nárok na daňový bonus sa má súčasne rozšíriť. Zároveň by sa mal zvýšiť prídavok na dieťa, a to na sumu 50 eur mesačne od januára 2023. Vyplýva to z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Navrhuje tiež, aby parlament opatrenia prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.