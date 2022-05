Päť vecí, ktoré ekonómovia dobre vedia, ale väčšine ostatných ľudí znejú nesprávne

Zdroj: the conversation

Vlády prijímajú politické rozhodnutia v reakcii na údaje, ako je HDP či inflácia. Firmy stojace za sociálnymi médiami využívajú naše poznatky o ľudskom správaní na vytváranie funkcií, ktoré povzbudzujú ľudí, aby používali ich platformy. A my sme v centre všetkého, od podnecovania vývojárov obnoviteľných zdrojov, aby sa stavalo viac veterných elektrární, až po reguláciu správania technologických gigantov ako Google alebo Facebook.



Toto je však len jedna stránka príbehu. Zvláštne je, že keď sa akademickí ekonómovia v niečom dôležitom navzájom z veľkej časti zhodnú, zvyšok sveta často úplne ignoruje tieto závery. Sú tieto zistenia príliš kontraintuitívne, príliš nepraktické alebo niečo iné? Tu je päť príkladov, aby ste sa mohli urobiť obraz sami.

1. Garancia najnižšej ceny znamená, že nakoniec zaplatíte príliš veľa

Maloobchodníci neustále dávajú tieto druhy cenových prísľubov: ak nájdete tento tovar niekde inde lacnejšie, rozdiel vám vyplatíme. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že takáto záruka prináša výhody spotrebiteľom, desaťročia dôkazov – od predajcov pneumatík až po obchody s potravinami – ukazujú, že ide väčšinou o rafinovaný spôsob, ako sa maloobchodníci môžu dohodnúť na udržiavaní vysokých cien. Keď maloobchodník ponúka nízku cenu, robí to hlavne preto, aby prilákal spotrebiteľov tým, že je lacnejší ako jeho konkurenti. Ale ak sa zaviažete k cenovej zhode, zakaždým, keď váš konkurent ponúkne nižšiu cenu, vaši zákazníci vedia, že môžu prísť k vám a mať prospech z rovnakej ceny. Konkurent teda zo zľavy nemá čo získať a ceny zostávajú vysoké. Zaujímavé je, že je nezákonné, aby sa konkurenti navzájom dohadovali pri stanovovaní cien, no presne to robí porovnávanie cien a všade je to legálne.







2. Dotácie na bývanie poskytované nájomcom často prinášajú prospech prenajímateľom

Jedným z prvých princípov, ktorý sa študent ekonómie naučí, je, že ľudia, ktorí dotáciu dostávajú, nemusia byť nevyhnutne tí, ktorí z nej majú prospech. Napríklad v štúdii z Francúzska z roku 2006 sa zistilo, že vlastníkom nehnuteľností zostávajú viac ako tri štvrtiny dotácií na bývanie, ktoré sa poskytujú nájomníkom. Dôvodom bolo, že dotácie motivovali rodiny, aby sa presťahovali do väčších domov a aby sa študenti v týchto rodinách skôr osamostatnili. Keďže počet domov na trhu zostal pomerne konštantný, hlavným efektom tohto mimoriadneho dopytu bolo zvýšenie cien prenájmu tak väčších domov, ako aj študentského ubytovania, čím sa peniaze daňových poplatníkov presunuli na tých, ktorí to najmenej potrebovali.



Vedci to porovnali s účinkami krátenia dávok na bývanie v Spojenom kráľovstve v rokoch 2011-12. Domácnosti, ktoré si prenajímali väčšie domy – opak toho, čo sa stalo vo Francúzsku – požadovali menšie, čo stlačilo ceny dole a najviac to poškodilo prenajímateľov. Na druhej strane najchudobnejšie domácnosti už bývali v prenájme, ktorý bol pre ich potreby príliš malý, takže sa reálne nemohli presťahovať do niečoho menšieho. Z tohto dôvodu im nezostávalo nič iné, len absorbovať výhody, ktoré sa ukrojili. V príkladoch Francúzska aj Spojeného kráľovstva mala vláda namiesto dotácií na bývanie jednoducho poskytnúť nájomcom peniaze a nechať ich rozhodnúť, čo s nimi urobí. Ľudia by si tak vybrali to najvhodnejšie ubytovanie a zvyšok by minuli na iné veci, ako je lepšie jedlo, vzdelanie či zdravotná starostlivosť.



3. Obavy o životné náklady nie sú nikdy opodstatneným dôvodom na vyhýbanie sa zdaňovaniu znečistenia

Ceny plynu a pohonných hmôt po ruskej invázii na Ukrajinu prudko vzrástli. Motoristi musia platiť oveľa viac za tankovanie, mnohé domácnosti zápasia s účtami za elektrinu. V boji proti tejto kríze ponúkajú európske krajiny spotrebiteľom zľavy na palivo. Pomáha to ľuďom, ale je to skvelá správa aj pre dodávateľov energií. V mnohých prípadoch je dodávateľom Rusko, takže to priamo prispieva do vojenského rozpočtu Vladimíra Putina a nerobí nič, čo by pomohlo znížiť emisie uhlíka.







Väčšina ekonómov by namiesto toho uvalila nové clá na ruskú ropu a podnietila podniky a spotrebiteľov, aby prešli na iné zdroje energie, hneď ako to bude možné. Príjmy získané z cla sa potom môžu použiť na priamu pomoc ľuďom, či už znížením iných daní alebo financovaním sociálneho zabezpečenia. Napríklad v Spojenom kráľovstve to robia úplne naopak. Spotrebitelia musia platiť viac do sociálnej poisťovne, zatiaľ čo sa znižujú poplatky za palivo.



4. Politici sú často dôveryhodnejší, keď delegujú svoje rozhodnutia

Ak chcete presvedčiť ľudí, aby vám dôverovali, že niečo urobíte, jedným z riešení je vzdať sa možnosti neskôr zmeniť názor. To je dôvod, prečo sú centrálne banky nezávislé od vlád, aby investori verili, že sa nezahrávajú s úrokovými sadzbami o volebné zisky. Vo väčšine záležitostí sa však vlády zdráhajú delegovať rozhodovanie na nezávislé inštitúcie. Napríklad vo Francúzsku niekoľko vlád minulo v rokoch 2009 až 2017 miliardy eur na infraštruktúru potrebnú na zavedenie dane z nákladnej dopravy, aby pred prezidentskými voľbami úplne z tohto cieľa ustúpili. Ak by implementácia dane bola delegovaná na nezávislú agentúru, fiasko by sa nikdy nestalo. Ďalším príkladom je Spojené kráľovstvo, ktoré nedávno spustilo zdieľaný fond prosperity, ktorý má nahradiť prostriedky pridelené EÚ najchudobnejším regiónom. Nový systém je oveľa centralizovanejší ako predtým a je ťažké vedieť, do akej miery sa vyrovná predchádzajúcemu financovaniu. Centralizované fondy regionálneho rozvoja môžu byť tiež náchylné na uprednostňovanie a politickú protekciu, čo by v Spojenom kráľovstve znížilo dôveryhodnosť vlády v jej plánoch "pozdvihnutia krajiny".



5. Investori, ktorí neustále porážajú trh, pravdepodobne robia niečo nezákonné

Neexistuje žiadna magická formulka na predpovedanie krátkodobých zmien hodnoty finančného aktíva. Iste, niektoré investície majú vyššiu návratnosť, ako iné a finančné bubliny určite existujú, ale každý, kto vás žiada, aby ste mu dôverovali, že z dlhodobého hľadiska dokáže zarobiť viac peňazí ako trh, buď klame, alebo vie niečo, čo zvyšok sveta nevie. Ak je to to druhé, nazývame to insider tradingom. Je to nezákonné, hoci sa to stále deje. Napríklad počas finančnej krízy v roku 2008 politicky prepojení investori, ktorí vedeli, kde vláda zasiahne, zarobili oveľa viac peňazí ako ostatní. Príbehy o finančných génioch môžu byť oveľa príťažlivejšie ako tieto druhy reality, ale to neznamená, že sú pravdivé.