IBM nevie, ako dlho udrží ruských zamestnancov na výplatnej listine

Americká spoločnosť International Business Machines (IBM) nevie odhadnúť, ako dlho ešte môže platiť mzdy svojim zamestnancom v Rusku v súvislosti s eskaláciou sankcií voči krajine. Uviedol to jej generálny riaditeľ Arvind Krishna.

IBM v marci ukončilo všetky aktivity v Rusku, kde malo podľa údajov LinkedIn viac ako 1000 zamestnancov.

"Všetci sa učíme za pochodu," povedal Krishna s tým, že zamestnanci v Rusku za inváziu na Ukrajinu nemôžu. Ale vzhľadom na to, že sankcie Západu proti Moskve zo dňa na deň a týždeň po týždni pribúdajú, schopnosť IBM udržať ruských pracovníkov na výplatnej listine "môže zaniknúť", poznamenal Krishna bez ďalších podrobností.

Sankcie totiž limitujú počet bánk, ktoré môžu zahraničné firmy použiť na vyplácanie zamestnancov v Rusku.

Krishnove poznámky pred výročnou konferenciou IBM odrážajú pretrvávajúcu neistotu, ktorej čelia nadnárodné korporácie počas invázie Ruska na Ukrajinu, ktorá pokračuje už tretí mesiac.

Spoločnosť IBM so sídlom v Armonku, v štáte New Yorku, roky obchodovala s ruským energetickým a bankovým sektorom. Tržby spoločnosti v Rusku sa minulý rok podieľali sumou približne 300 miliónov USD (284,12 milióna eur) na celkových tržbách vo výške 57,4 miliardy USD. Tento rok očakáva IBM nulový príspevok Ruska.

Ruská prokuratúra varovala spoločnosti vrátane IBM pred zabavovaním majetku po odchode z krajiny, informoval denník Wall Street Journal. Krishna však povedal, že vláda v Moskve majetok spoločnosti nezhabala.

IBM tvrdí, že si dávalo pozor na to, kto finančne podporuje jeho obchodných partnerov a projekty v Rusku, takže je "presvedčené", že nie je ani nepriamo spojené so sankcionovanými jednotlivcami, dodal Krishna.

No na to, aby obnovilo normálnu prevádzku v Rusku, by sa muselo veľa stať. "Musia zastaviť násilie. Musia hovoriť o odškodnení," povedal Krishna. "Je to dlhá cesta."

TASR o tom informuje na základe správy Reuters.