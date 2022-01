Pokles bitcoinu o 50 % z rekordných maxím:  Analytici hovoria o kryptozime, alebo korekcii  

Zdroj: CNBC

Celý kryptotrh prišiel o viac ako 1 bilión dolárov od historického maxima bitcoinu, pretože top tokeny ako ether a solana nasledovali digitálnu menu č. 1 a obchodovali sa výrazne nižšie. Hodnota etheru sa od dosiahnutia svojho vrcholu v novembri znížila o viac ako polovicu, zatiaľ čo solana utrpela ešte strmší pokles, o 65 %.



To prinútilo niektorých investorov do kryptomien hovoriť o možnosti „kryptozimy“, čo je fráza odkazujúca na hlavné medvedie trhy v histórii trhu s mladými digitálnymi menami. Posledný takýto prípad sa stal koncom roka 2017 a začiatkom roka 2018, keď bitcoin padol až o 80 % z historických maxím.



David Marcus, bývalý šéf krypta v Facebookovej materskej spoločnosti Meta, priznal, že kryptozima už prišla. V pondelkovom tweete uviedol: „Práve počas kryptozimy najlepší podnikatelia budujú lepšie spoločnosti. Toto je opäť čas zamerať sa na riešenie skutočných problémov vs. pumpovanie tokenov.“ Nadya Ivanova, prevádzková riaditeľka technologickej výskumnej firmy L’Atelier pridruženej k BNP Paribas nie je presvedčená, že už nastala kryptozima – ale trh je „teraz v období ochladzovania“. To nemusí byť také zlé, hovorí. „Zdá sa, že za posledný rok – najmä pri všetkom tom humbugu na tomto trhu – veľa vývojárov rozptyľovalo ľahké zisky zo špekulácií s NFT (nezameniteľné tokeny) a inými digitálnymi aktívami. Toto obdobie môže byť v skutočnosti príležitosťou na začatie budovania základov trhu,“ povedala pre CNBC.



Prepad kryptomien prišiel v tandeme s poklesom globálnych akcií. Odborníci tvrdia, že zvýšený záujem veľkých inštitucionálnych fondov znamená, že digitálne aktíva sa čoraz viac prelínajú s tradičnými trhmi. Index S&P 500 klesol od začiatku roka o 8 %, zatiaľ čo technologický index Nasdaq o viac ako 12 %. Korelácia medzi výkonom bitcoinu a indexom S&P 500 je v poslednom čase na vzostupe.



Obchodníci sa obávajú možného zvýšenia úrokových sadzieb a agresívneho menového sprísnenia zo strany Federálneho rezervného systému, ktorý odčerpá likviditu z trhu. Americká centrálna banka zvažuje uskutočnenie takýchto krokov v reakcii na rastúcu infláciu a niektorí analytici tvrdia, že by to mohlo viesť ku koncu éry ultralacných peňazí a závratných zhodnotení, najmä v sektoroch s vysokým rastom, ako sú technológie, ktoré profitujú z nižších sadzieb, pretože spoločnosti si často požičiavajú prostriedky na investovanie do svojho podnikania. „Myslím si, že to súvisí s celkovým výpadkom a stiahnutím sa z rizikových aktív,” povedala Ivanova o nedávnom poklese bitcoinu.



Prepady hlavných digitálnych tokenov boli prínosom pre stablecoiny alebo digitálne meny, ktoré sledujú hodnotu suverénnych mien, ako je americký dolár. USD Coin, druhý najväčší stablecoin, podľa údajov CoinGecko od nedele zvýšil svoju trhovú hodnotu o viac ako 5 miliárd dolárov.



Vijay Ayyar, viceprezident pre rozvoj spoločnosti a medzinárodnú spoluprácu na kryptoburze Luno, si myslí, že nedávny prepad kryptomien je skôr korekciou ako trvalým poklesom. „Korekcie pre BTC sú zvyčajne v rozsahu 30-50 %, čo je niečo, kde sa momentálne nachádzame, takže stále v rámci normálneho korekčného územia,” povedal Ayyar. Pri pohľade do budúcnosti hovorí, že kľúčová úroveň, ktorú treba sledovať pri bitcoine, je 30 000 dolárov. Ak sa za týždeň alebo viac uzavrie pod týmto bodom, „určite by to naznačovalo vysokú pravdepodobnosť medvedieho trhu,“ povedal. Pokles o približne 80 % z nedávneho vrcholu bitcoinu by naznačoval cenu nižšiu ako 15 000 dolárov. Ayyar si nemyslí, že takýto scenár prichádza do úvahy. Napriek tomu sa investori obávajú možnosti ďalších regulačných zásahov v kryptoodvetví. Minulý týždeň ruská centrálna banka navrhla zakázať používanie a ťažbu kryptomien, čím napodobnila podobný krok zo susednej Číny. A americká vláda sa údajne pripravuje vydať stratégiu na reguláciu kryptomien už budúci mesiac.