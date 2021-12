Koronavírusová kríza spomaľuje schopnosť mladých Španielov opustiť domov

dnes 12:01 -

Kríza, ktorú vyvolala pandémia nového koronavírusu, ešte viac spomalila odchod mladých Španielov z rodičovského domu. Uviedli to noviny El País.

Španielsko má niečo vyše 6,8 milióna mladých ľudí vo veku od 16 do 29 rokov a sotva jeden milión z nich žije mimo rodičovského domu. To znamená, že len 14,9 % mladých sa odsťahovalo a postavilo na vlastné nohy. Osoby mladšie ako 30 rokov by museli totiž vyčleniť viac ako 80 % z priemerného platu v tejto vekovej kategórii na prenájom vlastného bytu. Je to zatiaľ najviac v tomto storočí.

Podľa najnovšej štúdie Emancipation Observatory, ktorá sa týka prvej polovice roka 2021, a ktorú zverejnila Španielska rada mládeže (CJE), horší výsledok bol zaznamenaný naposledy v roku 1998.

Príčiny sú v zásade ekonomické. Koronavírusová kríza síce znížila ceny nehnuteľností, ale ovplyvnila aj trh práce a priniesla najmä neisté dočasné pracovné miesta a miesta na čiastočný úväzok.

Štúdia sa aktualizuje každých šesť mesiacov a vychádza z údajov národného štatistického inštitútu INE. Pomáha pritom pochopiť, prečo je pre mladých Španielov ťažšie opustiť domov, ako pre väčšinu ich európskych rovesníkov.

Významným faktorom je vzťah medzi platom a cenou bývania. Vzhľadom na typické náklady na prenájom nehnuteľností a priemerný plat osôb mladších ako 30 rokov, mladý človek by musel minúť 81,9 % svojho príjmu na prenájom samostatného bývania.

Ak by si aj chcel kúpiť byt, za predpokladu, že má úspory alebo rodinnú podporu potrebnú na pokrytie 20 % akontácie a daní, ktoré nepokrýva banková hypotéka, musel by aj tak minúť 51,2 % zo svojho platu na splátky hypotéky. Obidve percentá sú o niečo lepšie ako na konci roka 2020, ale CJE poukazuje na to, že sú stále výrazne nad 30 %, čo je všeobecne odporúčaný limit.

K tomuto problematickému pomeru sa pridáva aj príjmová nestabilita. Ako sa pandémia v Španielsku zmierňovala, vyhliadky na zamestnanosť sa zlepšili. Miera zamestnanosti osôb mladších ako 30 rokov bola v 1. polroku 2021 na úrovni 38,4 %. To bolo o 4,9 percentuálneho bodu viac ako v predchádzajúcom polroku, ale menej ako pred pandémiou, na konci roka 2019, keď zamestnanosť mladých dosiahla 40,8 %. A medzitým počet pracovných zmlúv na dobu určitú vzrástol o 5,7 bodu a dosiahol až 54,7 %.

Inými slovami, viac ako polovica mladých ľudí má prácu príležitostne, zatiaľ čo tí, ktorí majú prácu na čiastočný úväzok, predstavovali 27,8 %. Ani jedna z týchto dvoch situácií podľa štúdie nie je vecou voľby.

Vzhľadom na údaje je ťažké necítiť sa pesimisticky. Podľa autorov štúdie, "ak ekonomická kríza, ktorá sa začala v roku 2008, natrvalo ovplyvnila životné dráhy celej generácie, kríza v roku 2020 situáciu ešte zhoršila, keďže mladí ľudia, ktorí jej čelia, majú ešte horšiu a neistejšiu štartovaciu pozíciu.