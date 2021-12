Santova koncoročná rally: Čo sa dá očakávať tento rok?

Zdroj: the conversation

Foto: TASR/AP;SITA/AP

dnes 0:36 -

V žargóne Santa Claus rally označuje očakávané zvýšenie výnosov akciových trhov na konci roka. Spojenie s Vianocami je v skutočnosti trochu zavádzajúci, pretože rally sa zvyčajne vzťahuje na posledných päť obchodných dní starého roka a prvé dva dni obchodovania v januári.



Na rozdiel od starčeka v červenom určite niet pochýb o tom, že Santa na trhu skutočne existuje. Za posledných 20 rokov sa mu nepodarilo navštíviť Wall Street iba päťkrát, čím sa vytvorila výhodná príležitosť na nákup akcií tesne pred začiatkom rastu a potom na predaj tesne pred jeho skončením. A nielen to, absencia Santa Claus rally sa spája so slabším januárom, čo z neho robí dôležitý ukazovateľ.



Čo vysvetľuje túto koncoročnú rally?



Podľa ekonomickej teórie by existovať nemala. Teória trhovej efektívnosti držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2013 Eugena F Fama hovorí, že ceny akcií by mali zahŕňať všetky dostupné informácie o spoločnostiach a širší ekonomický výhľad, čo znemožňuje, aby sa minulé trendy na trhu použili na predpovedanie budúcich cien.



Existujú však rôzne iné vysvetlenia. Je koncom amerického daňového roka, keď investori majú tendenciu predávať niektoré aktíva so stratou, aby si nárokovali úľavu z kapitálových ziskov. Inštitucionálni investori odchádzajú na dovolenku a na trhu tak zostáva viac obchodníkov, ktorí sú možno menej opatrní alebo informovaní. Okrem toho budú jednotlivci investovať svoje koncoročné bonusy, pričom ceny ľahšie hýbu v čase, keď je objem transakcií na trhu dosť nízky.

Toto však nie je celý príbeh. Tak ako starí Rimania verili, že kalendár má vplyv na ich každodenný život, rozdelili dni na fasti (dobré dni) a nefasti (zlé dni), i dnes existuje množstvo dôkazov, že niečo podobné sa deje aj na akciových trhoch.



V roku 1931 postgraduálny študent Harvardu menom MJ Fields napísal článok, v ktorom identifikoval „víkendový efekt“, v ktorom piatky majú tendenciu generovať vyššie výnosy na akciovom trhu, zatiaľ čo pondelky sú zvyčajne spojené s nižšími. Odvtedy boli výskumníci schopní preukázať množstvo ďalších posunov vo výnosoch súvisiacich s určitými dňami v kalendári.







Podľa „januárového efektu“ má akciový trh v januári tendenciu dosahovať značné zisky, najmä akcie malých spoločností. Existuje „efekt prelomu mesiaca“, ktorý súvisí s prvými štyrmi obchodnými dňami v mesiaci, a „efekt dovolenky“, pričom dni pred sviatkami priťahujú vyššie výnosy ako je priemer. Rozhoduje dokonca aj konkrétny čas počas dňa. Otváracie ceny majú tendenciu byť v pondelok počas prvých 45 minút vyššie, v akomsi „predĺžení víkendového efektu“.

Ako to všetko stotožniť s myšlienkou ultraracionálnych obchodníkov, ktorí sa rozhodujú pomocou všetkých dostupných informácií na dosah ruky? Behaviorálna ekonómia je tu nápomocná svojimi myšlienkami o psychológii rozhodovania, z ktorých väčšina pochádza z práce ďalšieho nositeľa Nobelovej ceny, Richarda Thalera , ktorý je leureátom z roku 2017. Podľa nej pocity investorov môžu ovplyvniť ich obchodné správanie, napríklad pochmúrnejšia nálada v pondelok, keď sa vracajú do práce, povznášajúci piatkový pocit z budúceho víkendu a samozrejme vianočná nálada a optimistický pocit z nového roka.



Na druhej strane sú výhrady, ako obrovský nárast obchodných robotov za posledných pár desaťročí. Tie dnes ovládajú polovicu obchodovania s akciami v USA, čo podkopáva myšlienku emocionálne citlivých obchodníkov. Keď sa po víkende vrátia opäť k práci, určite nemajú „modrý pondelok“.

Vo všeobecnosti si musíme dávať pozor, aby sme príliš neverili efektom dní z kalendára. Vedci sa v jednoduchom experimente pozreli na koreláciu medzi výnosmi akciového trhu a jedným dátumom, kedy jeden z vedcov oslavuje svoje narodeniny. Pre FTSE (Financial Times Stock Exchange) by to malo byť jednoznačne irelevantné, no napriek tomu sa ukázalo, že ide o zlý obchodný deň s negatívnymi výnosmi 65 % v priebehu niekoľkých rokov. Podľa tohto výsledku by sa dal do kalendára pridať aj „narodeninový efekt“, pre výstrahu s červenými písmenami.



Za posledných šesť rokov výnosov FTSE počas sviatočnej sezóny sa napríklad Santa v roku 2015 vôbec na Wall Street nezastavil. A ani v iných rokoch investorom neponúkol nič zadarmo, vždy museli nákup a predaj načasovať veľmi opatrne. Takže aj keď sú šance na rally v ktoromkoľvek roku primerane vysoké, treba si uvedomiť, že vyhliadky nie sú také ružové, ako by mohli naznačovať historické priemery.



Bude teda koniec roka 2021 pre investorov obdobím veselosti? Je veľmi ťažké predvídať tieto veci vopred. Pri pohľade na rastúcu infláciu, sprísňovanie menovej politiky centrálnymi bankami, obavy z vládnych dlhov, rastúce ceny energií a nové vlny a varianty COVIDu, by Santa Claus rally mohla byť veľmi potrebný vianočný darček. Ale aj keby nastala, oplatí sa zostať opatrný. Keď pominie januárový optimizmus, v súčasnosti existuje veľa dôvodov domnievať sa, že sú pred ďalšie straty.