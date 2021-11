Mal Satoshi Nakamoto pravdu o bitcoinových platbách?

Zdroj: AIER

V prvom rade si treba ujasniť, že v bielej knihe Nakamoto jasne predpokladal, že bitcoin sa má použiť na on-line platby, nie na špekulácie. Najmä pri vytváraní kontextu na vysvetlenie svojho systému elektronickej hotovosti ho Nakamoto porovnáva so sieťami kreditných kariet.



Začína odvolávaním sa na „obchodovanie na internete“ a jeho spoliehanie sa na „dôveryhodné tretie strany pri spracovávaní elektronických platieb“. Tieto inštitúcie sa „nedokážu vyhnúť mediácii sporov“, a preto sú online platby „reverzibilné“.



V týchto úryvkoch Nakamoto vykresľuje obraz internetových obchodov, ktoré sú prepojené so svojimi zákazníkmi prostredníctvom sietí kariet Visa a MasterCard. V čase, keď Nakamoto písal bielu knihu, už dávno získali prevahu pri on-line nakupovaní. Pod pojmom reverzibilita Nakamoto odkazuje na to, ako siete kariet umožňujú majiteľom kariet spochybňovať nákupy, pričom kartová spoločnosť „účtuje späť sumu obchodníkovi“, ak sa považuje za vinníka.



Naplnila sa Nakamotova vízia o bitcoine?

V istom zmysle sa Nakamoto riadne sekol. Za trinásť rokov sa bitcoin na platby príliš nepoužíva. Skôr sa takmer úplne používa ako špekulatívny nástroj. Taký, ktorý ponúka vzrušujúci potenciál na zhodnotenie (a znehodnotenie). V Satoshiho poznámkach nebolo nič o špekuláciách.



Ak však Satoshi nepredpokladal, že bitcoiny sa budú väčšinou využívať na špekulácie, v jednej veci mal pravdu.



Na rozdiel od mnohých bitcoinových nadšencov si Satoshi nemyslel, že jeho elektronický hotovostný systém je určený na to, aby nahradil bežné peniaze. Kartový systém funguje „dostatočne pre väčšinu transakcií“, pripustil v bielej knihe. Namiesto zvrhnutia systému, zdá sa, že si predstavoval, ako dokáže bitcoin zastávať úlohu záložných platieb pre on-line obchodníkov.



Táto časť Satoshiho vízie elektronickej hotovosti sa potvrdila. Hoci to nie je jeho prevládajúca funkcia, bitcoin sa z času na čas používa ako platobné médium. Časť sa týka nelegálnych produktov, ako sú drogy a detská pornografia, ale existujú aj legálne použitia. Rýchly prieskum internetových obchodov, ktoré dodržiavajú zákony, ukazuje, že niektoré poskytujú zákazníkom možnosť platiť bitcoinmi rovnako, ako kartami a PayPal. Raz za čas sa dokonca nájde predajca, ktorý akceptuje výlučne kryptomeny, ale je to zriedkavé.



A tak sa zdá, že bitcoin napĺňa Satoshiho úlohu ako nejakého druhu zálohy platieb.







Satoshiho biela kniha vysvetľuje, akú záložnú úlohu by podľa neho mohol bitcoin zohrávať. Keďže siete kariet sa nedokážu vyhnúť „sporom“ a mediácia si vyžaduje zdroje, náklady na používanie kariet sú vysoké. Satoshi verí, že tieto transakčné náklady bránia kupujúcim a predávajúcim vykonávať „malé, náhodné“ transakcie.



Okrem malých transakcií Satoshi načrtol ďalšiu záložnú úlohu pre bitcoinové platby. Podľa Satoshiho vratnosť platby kartou vedie k podvodom. Bezohľadný kupujúci si môže kúpiť digitálny tovar, počkať na jeho doručenie e-mailom a potom transakciu zvrátiť. Nakoniec si ponechá peniaze aj tovar, čo ide na účet obchodníka.



Bitcoinové transakcie sú nezvratné. Ak obchodník očakáva, že používateľ karty sa pravdepodobne dopustí podvodu so spätnou úhradou, môže namiesto toho požiadať o zaplatenie bitcoinmi.



Mal Nakamoto pravdu?

Malé množstvo legálnych bitcoinových maloobchodných platieb, ktorých sme dnes svedkami, v skutočnosti nezodpovedá Nakamotovej vízii. Poplatky za bitcoiny boli dosť vysoké, takže malé bitcoinové transakcie nie sú ekonomicky prijateľné. Zároveň sa zmenšuje veľkosť transakcií v sieťach kariet, vďaka čomu sú karty lepšie pre malé nákupy.



Pokiaľ ide o reverzibilitu, spotrebitelia nevykazujú žiadne známky únavy zo svojej lásky ku kartám, najmä pokiaľ ide o schopnosť spochybňovať transakcie. Ak sa on-line obchody rozhodnú akceptovať bitcoiny, je to často posledná možnosť. Ak sa firme, ktorá dodržiava zákony, nepodarilo získať prístup do siete kariet, kryptomeny sú často ich jedinou voľbou, ako sa spojiť s klientelou. Napríklad webová stránka RocketStars je stránka s „výstredným obsahom“. Bola vytvorená špeciálne s cieľom vyhnúť sa procesorom kariet, ktoré by mohli cenzurovať materiál kvôli obavám z poškodenia značky kartových sietí. Pornostránka RocketStars sa preto pri platbách spolieha na kryptomeny. Ale nemusí to byť výhradne porno. Kratom je rastlina, ktorá rastie v juhovýchodnej Ázii. List kratomu je možné rozdrviť na zelený prášok, ktorý po požití pôsobí ako stimulant. V USA sú online obchody s kratomom všadeprítomné. Kratom je v USA legálny, hoci niekoľko štátov ho zakázalo. Napriek tomu MasterCard a Visa sa rozhodli zakázať predaj kratomu prostredníctvom svojich sietí. Keďže siete kariet dominujú online platbám, exil týchto oligopolov spôsobuje odvetviu vážne finančné škody. Aby kratomský priemysel prežil, bol nútený obrátiť sa na záložné platobné systémy. Aj oni sa obrátili na kryptomeny.



Takže skôr ako Satoshiho reverzibilita alebo malá transakcia, je to priama cenzúra kartovej siete, ktorá poháňa legálne podnikanie k prijímaniu platieb kryptomenami.







Existuje ale aj iný typ osvojiteľa platieb formou kryptomien. Z času na čas sa aj veľkí on-line predajcovia, ktorí majú prístup do siete kariet, rozhodnú akceptovať bitcoiny a iné kryptomeny. Japonský on-line predajca Rakuten ich akceptuje rovnako, ako aj športové tímy ako San Jose Sharks a Oakland Athletics. Tesla akceptovala bitcoin na pár mesiacov a Microsoft na pár rokov.



Prečo by hlavný on-line predajca akceptoval kryptomeny ako bitcoin, keď väčšina ľudí bude aj tak používať iba svoju platobnú, či kreditnú kartu?



Kalkuly za ich rozhodnutím fungujú takto. Veľké percento verejnosti drží kryptomeny na špekulatívne účely. Všetci špekulanti, ktorí držia kryptomenu, oceňujú dobré správy, pretože to môže pomôcť zvýšiť hodnotu ich špekulácií. Oznámením, že bitcoin bude akceptovanou možnosťou platby, môže maloobchodník získať bezplatnú pozitívnu spätnú väzbu zo strany krypto komunity. Aj keď je nepravdepodobné, že niekto skutočne použije bitcoiny na nákupy, ďalšie vzťahy s verejnosťou, ktoré spoločnosť získa, prevyšujú počiatočné náklady na zriadenie brány pre kryptoplatby.

Keď efekt oznámenia po roku alebo dvoch vyprchá, spoločnosť potichu preruší platby bitcoinmi. Ide len o marketingový ťah, píše Marc Hochstein, alebo o formu afinitného marketingu.



Takýto marketingový triku sa nie vždy oplatí. Keďže bitcoin je čoraz viac spájaný s negatívnymi problémami, ako je poškodzovanie životného prostredia, marketingové výhody prijatia bitcoinov nie sú ani zďaleka jednoznačné.



Nakoniec mal Satoshi pravdu, že kartové systémy fungujú „dostatočne dobre pre väčšinu transakcií“, a teda bitcoin zohráva len malú úlohu pri platbách. Mýlil sa však v tom, že bitcoiny sú užitočné pre maloobchodníkov na malé platby a nevratné maloobchodné platby. Namiesto toho sa bitcoin stal platobným systémom poslednej možnosti pre legálne podniky cenzurované sieťami kariet. A v prípade veľkých spoločností, ktoré majú prístup do siete kariet, sú vyhľadávané skôr „efekty z oznámenia akceptácie“ bitcoinu.